Süper Loto çekilişi saat kaçta? 27 Nisan Süper Loto sonuçları millipiyangoonline’da olacak
Süper Loto çekiliş sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Şans oyununu oynayanlar heyecanla kazandıran numaraların açıklanmasını bekliyorlar. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Süper Loto sonuçları millipiyangoonline.com üzerinden yayınlanacak. Peki, Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanır?
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Süper Loto sonuçları her hafta belirli günlerde yapılan çekilişlerin ardından yayınlanıyor. Bu şans oyununu çekilişleri salı, perşembe ve pazar günleri saat 21:30'da yapılıyor. Sisal Şans tarafından tamamlanan çekilişin ardından sonuçlar açıklanıyor. 27 Nisan Süper Loto sonuçları açıklanır açıklanmaz biletinizi aşağıdaki link üzerinden sorgulayabilirsiniz.
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.