Süper Loto çekilişi saat kaçta? 24 Kasım Süper Loto sonuçları millipiyangoonline.com'da olacak
Sisal Şans tarafından salı, perşembe ve pazar günleri düzenlenen Süper Loto çekilişinde, bu haftanın ilk çekilişi bu akşam düzenlenecek. Milyoner olma hayali ile kupon dolduran binlerce şans oyunu tutkunu, 24 Kasım 2020 tarihli Süper Loto çekilişinin sonuçlarına odaklandı. Noter huzurunda yapılacak canlı Süper Loto çekilişi sonrası sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da açılacak. Peki, Süper Loto çekilişi saat kaçta başlayacak? Süper Loto çekiliş sonuçları ne zaman belli olacak?
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Süper Loto çekilişi, şans oyunu müdavimleri tarafından takip ediliyor. Noter huzurunda canlı yayında yapılacak çekiliş sonrası ikramiye kazandıran numaralar ve sorgulama ekranı açılacak. Çekilişe saatler kala ise çekilişin akşam saat kaçta başlayacağı sorgulanıyor. İşte, 24 Kasım Süper Loto çekilişi hakkında bilgi ve millipiyangoonline sonuç ekranı...
Süper Loto'da 24 Kasım 2020 tarihli çekiliş sonuçları canlı yayın ile saat 21.30'da belli olacak. İkramiye sonuçlarınızı çekilişin ardından aşağıdaki bağlantı üzerinden sorgulayabilirsiniz.
1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.
Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.