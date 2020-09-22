Süper Loto çekilişi saat kaçta? 22 Eylül Süper Loto sonuçları ve sorgulamaları millipiyangoonline.com'da olacak!
Süper Loto çekilişi için geri sayım başladı. Şans oyunu tutkunlarının en çok rağbet ettiği sayısal şans oyunlarından Süper Loto'da haftanın ilk çekilişi için nefesler tutuldu. Geçtiğimiz çekilişte devreden 21.522.308 TL'lik büyük ikramiyenin bu çekilişte sahibini bulup bulmayacağı, noter huzurunda yapılacak çekiliş sonrası netlik kazanacak. Gözler şimdi 22 Eylül Süper Loto çekiliş saatinde. Peki, Süper Loto çekilişi saat kaçta? İşte, Süper Loto çekilişi ve sonuçlarıyla ilgili ayrıntılar.
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Süper Loto çekilişine dair sonuçlar başta olmak üzere pek çok ayrıntı merak ediliyor. 22 Eylül 2020 tarihindeki çekiliş öncesi kuponlarını yaparak beklemeye koyulan binlerce vatandaş, söz konusu çekilişin saat kaçta gerçekleşeceğini sorguluyor. İşte, Süper Loto çekilişi hakkında bilgiler...
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ÇEKİLİŞ SAAT KAÇTA?
Süper Loto; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü 21.30'da çekiliyor.
1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.
Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.