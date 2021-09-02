Süper Loto çekilişi saat kaçta? 2 Eylül Süper Loto sonuçları millipiyangoonline’da sorgulanacak
Süper Loto sonuçları her hafta belirli günlerde düzenlenen çekilişlerin ardından belli oluyor. Şans oyununu oynayanlar 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayıyı bilmeye çalışıyorlar. Süper Loto çekilişi haftada üç gün yapılıyor. Kazandıran numaralar canlı yayında açıklanıyor. Peki, 2 Eylül Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte Süper Loto bilet sorgulama ekranı ve çekiliş saati
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Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:30’da yapılacak. Süper Loto çekilişleri her hafta salı, perşembe ve pazar günleri yapılıyor. Çekiliş noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanacak çekilişte kazandıran numaralar millipiyangoonline'da açıklanacak. 2 Eylül Süper Loto sonuçları açıklandıktan sonra aşağıdaki link üzerinden sorgulamanızı yapabilirsiniz.
Süper Loto sonuçları her hafta salı, çarşamba ve perşembe günleri yapılan çekilişlerin ardından yayınlanıyor. Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline ekranı üzerinden yayınlanıyor.
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.