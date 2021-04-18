Süper Loto çekilişi saat kaçta? 18 Nisan Süper Loto sonuçları millipiyangoonline’da olacak
Süper Loto sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Süper Loto çekilişi her hafta belirli tarihlerde yapılıyor. Şans oyununu oynayanlar heyecanla kazandıran numaraların açıklanmasını bekliyorlar. Peki, 18 Nisan Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte çekiliş saati ve sorgulama ekranı
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Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:30’da gerçekleştirilecek. Süper Loto çekilişleri her hafta salı, perşembe ve pazar günleri yapılıyor. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişin ardından kazandıran numaralar millipiyangoonline'da açıklanıyor. 18 Nisan Süper Loto sonuçları açıklanır açıklanma aşağıdaki link üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.