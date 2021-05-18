Süper Loto çekilişi saat kaçta? 18 Mayıs Süper Loto sonuçları için geri sayım
Süper Loto sonuçları için geri sayım sayım devam ediyor. Haftanın üç günü gerçekleştirilen Süper Loto'da yeni haftanın ilk çekilişi bugün gerçekleştirilecek. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Süper Loto çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'dan da erişime açılacak. Peki, Süper Loto çekilişi saat kaçta?
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Süper Loto'da bir çekiliş günü daha geldi çattı. Oynadıkları bilete ikramiye çıkıp çıkmayacağını merak eden şans oyunu tutkunları Süper Loto çekilişine odaklandı.
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Süper Loto haftanın 3 günü çekiliyor En çok tercih edilen şans oyunlarından olan Süper Loto, Salı, Perşembe, Pazar günleri saat 21.30'da gerçekleşebiliyor. Sonuçlar Millipiyangoonline.com üzerinden canlı izlenebiliyor ve sorgulanabiliyor.
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NE KADAR KAZANABİLİRSİN?
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.