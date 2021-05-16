Süper Loto çekilişi saat kaçta? 16 Mayıs Süper Loto sonuçları için geri sayım
16 Mayıs Süper Loto sonuçları için geri sayım geri sayım başladı. Haftada üç günü gerçekleştirilen Süper Loto'da haftanın üçüncü çekilişi bugün gerçekleştirilecek. Süper Loto sonucu önce canlı yayında ardından Milli Piyango Online ekranı üzerinden erişime açılacak. Peki, Süper Loto çekilişi saat kaçta gerçekleşecek?
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Süper Loto'da bir çekiliş günü daha geldi çattı. Şans oyunu tutkunlarının büyük rağbet gösterdiği oyunlardan biri olan Süper Loto'nın bu haftaki üçüncü çekilişi 16 Mayıs tarihine denk geldi. Peki, Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?
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En çok tercih edilen bir diğer şans oyunu olan Süper Loto, Salı, Perşembe, Pazar günleri saat 21.30'da çekiliyor. Sonuçlar Millipiyangoonline.com üzerinden canlı izlenebiliyor ve sorgulanabiliyor.
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NE KADAR KAZANABİLİRSİN?
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.