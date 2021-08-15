Süper Loto çekilişi saat kaçta? 15 Ağustos Süper Loto sonuçları için geri sayım
15 Ağustos Süper Loto sonuçları için geri sayım başladı. Haftanın üçüncü Süper Loto çekilişi kısa bir süre sonra başlayacak. Aldıkları bilete ikramiye çıkıp çıkmayacağını merak eden şans oyunu tutkunları çekiliş saatine odaklandı. Peki, Süper Loto çekilişi saat kaçta başlayacak?
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En çok tercih edilen bir diğer şans oyunu olan Süper Loto, Salı, Perşembe, Pazar günleri saat 21.30'da çekiliyor. Sonuçlar Millipiyangoonline.com üzerinden canlı izlenebiliyor ve sorgulanabiliyor.
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Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!
Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.
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Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.