Süper Loto çekilişi saat kaçta? 11 Nisan Süper Loto sonuçları millipiyangoonline’da olacak
Süper Loto sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Süper Loto çekilişi her hafta salı, perşembe ve pazar günleri yapılıyor. Şans oyununu oynayanlar heyecanla kazandıran numaraları açıklanmasını bekliyorlar. Peki, 11 Nisan Süper Loto çekilişi saat kaçta? İşte çekiliş saati ve sonuç sorgulama ekranı
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Süper Loto sonuçları bu akşam saat 21:30'da yapılacak olan çekilişin ardından belli olacak. Sisal Şans tarafından noter huzurunda millipiyangoonline’da gerçekleşecek çekiliş sonrası Süper Loto sonuçları ile ikramiye kazandıran numaralar ilan edilecek. Çekiliş Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanacak. 11 Nisan Süper Loto sonuçları açıklanır açıklanmaz aşağıdaki link üzerinden sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.