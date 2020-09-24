Süper Loto çekilişi ne zaman ve saat kaçta? Süper Loto sonuçları millipiyangoonline.com'da olacak!
Süper Loto'nun bu haftaki ikinci çekilişi için heyecan dorukta. Haftanın ilk Süper Loto çekilişinin ardından 22.225.615 TL tutarındaki ikramiye bu çekilişe devretmişti. Bu çekiliş için kuponlarını yaparak beklemeye koyulan binlerce şans oyunu tutkunu da çekilişin saat kaçta yapılacağını ve sonuçların ne zaman belli olacağını merak ediyor. Peki, Süper Loto çekilişi saat kaçta? İşte, 24 Eylül Süper Loto çekilişi ve sonuçları ile ilgili bilgiler...
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Süper Loto'nun 24 Eylül 2020 tarihli çekilişi öncesi araştırmalar hız kazandı. Şisal Şans'ın düzenlediği ve noter huzurunda yapılacak çekiliş, milyoner olma hayali kuran binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. İşte, Süper Loto çekilişi hakkında merak edilen tüm ayrıntılar...
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Süper Loto çekilişi millipiyangoonline.com'da yapılan canlı yayın ile saat 21.30'da gerçekleştirilecek.
Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den de canlı olarak yayınlanan Süper Loto çekilişinde şanslı numaralar belli olacak.
1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.
Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.