Süper Loto çekilişi ne zaman ve saat kaçta? 10 Eylül Süper Loto sonuçları ve sorgulama ekranı millipiyangoonline'da olacak!
Süper Loto çekilişi için geri sayım başladı. En çok tercih edilen şans oyunlarından Süper Loto'da bu akşam çekiliş heyecanı yaşanacak. Merakla beklenen Süper Loto çekilişi noter huzurunda bu akşam gerçekleştirilecek. Şans oyunu müdavimlerinin ilgi gösterdiği çekiliş yine binlerce insan tarafından heyecanla takip edilecek. Gözler şimdi 10 Eylül Süper Loto çekiliş saatinde. Peki, Süper Loto saat kaçta çekilecek? İşte, Süper Loto çekilişi ile ilgili ayrıntılı bilgiler...
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Süper Loto'da haftanın ikinci çekilişi için heyecan dolu bekleyiş sürüyor. Şans oyunu tutkunlarının takip ettiği 10 Eylül Süper Loto çekilişi bu akşam canlı yayın ile millipiyangoonline.com'da gerçekleşecek. 10 Eylül Perşembe akşamı yapılacak çekiliş için kupon dolduran binlerce şans oyunu tutkunu, çekiliş saatini sorguluyor. İşte, 10 Eylül 2020 Süper Loto çekilişi hakkında ayrıntılar...
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ÇEKİLİŞ SAAT KAÇTA?
Süper Loto; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü 21.30'da çekiliyor.
1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.
Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.