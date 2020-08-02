Süper Loto çekilişi ne zaman, saat kaçta? İşte Süper Loto sonuçlarının açıklanacağı saat
Milli Piyango’dan Süper Loto çekilişiyle ilgili heyecanlandıran bir haber geldi. 2 Ağustos Pazar günü itibariyle Süper Loto çekilişleri pazar, salı ve perşembe günleri olmak üzere artık haftanın 3 günü gerçekleştirilecek. Bugün yapılacak olan Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye 25 Milyon TL. Peki, Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?
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Artık hem bayilerde, hem Milli Piyango Online üzerinden hem Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması üzerinden de oynanabilen Süper Loto’da tarihi çekilişlerden biri bugün (2 Ağustos) gerçekleşecek. Bugün yapılacak olan Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye 25 Milyon TL. Ayrıca Sayısal Loto ve Süper Loto oyunlarında 6-5-4-3 bilene ek olarak 2 numarayı doğru bilenler de artık ikramiye kazanabilecek. Süper Loto çekilişleri Pazar, Salı ve Perşembe günleri olmak üzere artık haftanın 3 günü saat 20:00’da yapılacak.
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HAFTANIN 3 GÜNÜ ÇEKİLİŞ YAPILACAK
Yenilenen oyun deneyimleriyle Çılgın Sayısal Loto ve Süper Loto artık haftanın 3 günü çekilecek. Çılgın Sayısal Loto her Pazartesi, Çarşamba, Cumartesi çekilecek Süper Loto ise her Salı, Perşembe ve Pazar günü oyun severleriyle buluşacak. Çılgın Sayısal Loto’da büyük ikramiyenin 250 Milyon TL’ye kadar çıkması bekleniyor. Türkiye’nin şansı Milli Piyango ise geçmişte olduğu gibi yeni dönemde de her zamanki çekiliş günlerinde çekilecek.
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MİLLİ PİYANGO TV YOUTUBE KANALINDAN WEBSİTESİNDEN CANLI ÇEKİLİŞ
Milli Piyango’nun getirdiği bir diğer yenilik ise son teknoloji kullanılarak noter eşliğinde yapılacak olan çekilişler, canlı olarak hem millipiyangoonline.com hem de YouTube kanalı Milli Piyano TV’de yayınlanacak.
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TEK TIKLA 7/24 PARA GÖNDERME VE ÇEKME OLANAĞI!
Oyuncular artık Milli Piyango online hesaplarına kolayca para yatırarak diledikleri bileti satın alabilecekken birçok bankanın internet, mobil, ATM ve çağrı merkezi kanallarından herhangi birini kullanarak EFT ya da Havale yöntemleriyle hesaplarına kolayca para yatırabilme olanağına sahip olacak. Ayrıca biletlerinden kazandıkları tutarlardan çekmek istedikleri tutarları anlaşmalı bankalardaki hesaplarına gerçek zamanlı geçirebilecekler.