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HaberlerGündem HaberleriSüper Loto çekilişi bu akşam saat kaçta? Süper Loto sonuçları millipiyangoonline.com'da
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Haber Giriş: 08 Eylül 2020 - 15:26 | 

Süper Loto çekilişi bu akşam saat kaçta? Süper Loto sonuçları millipiyangoonline.com'da

Süper Loto çekiliş heyecan bu akşam kaldığı yerden devam ediyor. Çekiliş bu akşam canlı yayın ile millipiyangoonline.com'da olacak.. 17 Milyon TL'yi aşan ikramiye tutarı ile heyecan seviyesi katlanan Süper Loto'da gözler bu akşam yapılacak çekilişe çevrildi.

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Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da. Çekiliş sonuçları canlı yayın ile millipiyangoonline.com'da olacak.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

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Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

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Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com’a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

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