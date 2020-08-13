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Haber Giriş: 13 Ağustos 2020 - 15:44,

Süper Loto çekilişi bu akşam saat kaçta? Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline'da

Süper Loto çekilişi devreden ikramiye tutarı ile heyecan seviyesini arttırarak devam ediyor. Süper Loto'da bu hafta tam 52 milyonluk ikramiye ile rekor seviyeye yükseldi. Peki Süper Loto çekilişi bu akşam saat kaçta gerçekleşecek? İşte sonuçların millipiyangoonline'da canlı yayınlanacak çekilişin detayları

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Sisal Şans’ın son çekilişini 11 Ağustos’ta gerçekleştirdiği Süper Loto’da 27 milyon 253 bin 915 TL’lik büyük ikramiye devretmişti. Merakla beklenen, Süper Loto çekilişi, 13 Ağustos Perşembe saat 21:30’da yapılacak.

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Süper Loto; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü çekiliyor. 13 Ağustos Perşembe günü itibariyle çekilişler yeni saati olan 21:30’da gerçekleştirilmeye başlanacak.

3Süper Loto oynamanın kuralları neler
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Süper Loto oynamanın kuralları neler?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

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