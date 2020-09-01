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HaberlerGündem HaberleriSüper Loto çekilişi bu akşam saat kaçta? Sonuçlar millipiyangoonline.com'da olacak.. Büyük ikramiye 15 milyon 171 bin 283 TL
GeriGündem Süper Loto çekilişi bu akşam saat kaçta? Sonuçlar millipiyangoonline.com'da olacak.. Büyük ikramiye 15 milyon 171 bin 283 TL
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Haber Giriş: 01 Eylül 2020 - 13:38 | 

Süper Loto çekilişi bu akşam saat kaçta? Sonuçlar millipiyangoonline.com'da olacak.. Büyük ikramiye 15 milyon 171 bin 283 TL

Sisal Şans’ın son çekilişini 30 Ağustos’ta gerçekleştirdiği Süper Loto’da 15 milyon 171 bin 283 TL büyük ikramiye devretmişti. Şimdi gözler bu akşam yapılacak çekilişe çevrildi.. Peki Süper Loto çekilişi saat kaçta olacak?

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Sisal Şans’ın son çekilişini 30 Ağustos’ta gerçekleştirdiği Süper Loto’da 15 milyon 171 bin 283 TL büyük ikramiye devretmişti. Şimdi gözler bu akşam yapılacak çekilişe çevrildi.. Peki Süper Loto çekilişi saat kaçta olacak?

Süper Loto; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü 21:30’da çekiliyor.

Süper Loto çekiliş sonuçları, çekilişin hemen ardından https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/sonuclar adresinden yayınlanmaktadır.

SÜPER LOTO SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

2Süper Loto oynamanın kuralları neler
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Süper Loto oynamanın kuralları neler?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün. Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!

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Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

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