Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı! 17 Ekim 2021 Süper Loto sonuçları millipiyangoonline.com'da açıklandı!
Süper Loto sonuçları bu akşam belli oldu. Haftanın son Süper Loto çekilişi noter huzurunda Sisal Şans tarafından saat 21:30’da gerçekleşti. Süper Loto canlı çekilişi sonrası kazandıran numaralar ile sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline'da erişime açıldı. Bu akşamki Süper Loto sonuçlarına göre 45.252.270,15 TL devrederken, 5 ve 4 bilenler ikramiyelerine kavuştu. Süper Loto sonuç sorgulamaları bilet numarası girilerek online gerçekleşecek. İşte, 17 Ekim Süper Loto sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı ve çekilişle ilgili detaylar.
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17 Ekim Süper Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 17 Ekim tarihli Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:30’da başladı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişin ardından Süper Loto sonuçları açıklandı. Zengin olmak isteyenlerin ilgi gösterdiği çekilişte büyük ikramiye devrederken, diğer ikramiyeler sahibini buldu. Süper Loto çekiliş sonuçlarınızı aşağıdaki bağlantı üzerinden online olarak öğrenebilirsiniz.
Süper Loto sonuçları belli oldu. Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline ekranı üzerinden yayınlanıyor.
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SÜPER LOTO KURALLARI
1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.
Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.