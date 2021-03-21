Süper Loto çekiliş sonuçları ve şanslı numaralar: 21 Mart Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı millipiyangoonline’da
Süper Loto çekiliş sonuçları bu akşam belli oldu. Sisal Şans tarafından düzenlenen çekilişte geri sayım sona erdi. Heyecanla beklenen çekilişte büyük ikramiye sahibini aradı. 5.258.390 büyük ikramiye tutarı devreden Süper Loto'da çekiliş sonuçlarına göre sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline’da erişime açıldı. Gözler şimdi bu akşamın şanslı numaralarında. İşte, 21 Mart Süper Loto sonuçları ve canlı çekiliş sorgulama ekranı.
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Süper Loto çekilişi 21.30'da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Süper Loto Çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı. Çekilişin sonuçlarını aşağıdaki bağlantı üzerinden online olarak sorgulayabilirsiniz.
Süper Loto; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü 21.30'da çekiliyor
Süper Loto çekilişinin tamamlanmasının ardından sonuçları erişime açıldı.
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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.