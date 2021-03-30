Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı: 30 Mart Süper Loto sonuçları millipiyangoonline'da!
Süper Loto sonuçları bu akşam düzenlenen çekilişin ardından belli oldu. Şans oyunu tutkunları tarafından heyecanla beklenen yeni çekilişte büyük ikramiye sahibini aradı. Sisal Şans tarafından noter huzurunda millipiyangoonline’da gerçekleşen çekiliş sonrası Süper Loto sonuçları ile ikramiye kazandıran numaralar ilan edildi. Canlı Süper Loto çekilişi sonuç sorgulamaları bilet numarası girilerek online gerçekleşecek. İşte, 30 Mart Süper Loto sonuçları ve sorgulama ekranı.
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Süper Loto çekilişi saat 21.30'da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Süper Loto çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı. Çekiliş sonuçlarınızı aşağıdaki bağlantı ile öğrenebilirsiniz.
Süper Loto; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü 21.30'da çekiliyor
Süper Loto sonuçları çekilişin tamamlanmasının ardından erişime açıldı.
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En çok tercih edilen bir diğer şans oyunu olan Süper Loto, Salı, Perşembe, Pazar günleri saat 21.30'da çekiliyor. Sonuçlar Millipiyangoonline.com üzerinden canlı izlenebiliyor ve sorgulanabiliyor.
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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.