Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı - 14 Ekim 2021 Süper Loto sonuçları ve kazandıran numaralar millipiyangoonline'da
Süper Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Sisal Şans tarafından noter huzurunda büyük ikramiyesi ile gerçekleşen Süper Loto çekilişi tamamlandı. Canlı çekiliş ekranından yayınlanan 14 Ekim Süper Loto sonuçlarına göre 43.617.078,59 TL devretti. Haftanın ikinci çekilişinde, Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı online olarak erişime açıldı. Günler öncesinden kupon yapan şans oyunu tutkunları, 14 Ekim Süper Loto sonuçlarını millipiyangoonline'dan öğrenebilecekler. Peki, bu akşamki çekilişte hangi numaralar kazandırdı? İşte, 14 Ekim Süper Loto sonuçları ve çekiliş sorgulama ekranı ile ilgili detaylar.
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Süper Loto sonuçları bu akşam belli oldu. Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da başladı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve Hurriyet.Com.Tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar açıklandı. Çekiliş sonuçlarını aşağıdaki ekrandan sorgulayabilirsiniz. 14 Ekim Süper Loto sonuçları https://www.millipiyangoonline.com/ internet sitesinden de öğrenilebilecek.
En çok tercih edilen bir diğer şans oyunu olan Süper Loto; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü 21.30'da çekiliyor.
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NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
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Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com’a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!