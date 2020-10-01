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HaberlerGündem HaberleriSüper Loto çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? Süper Loto sonuçları millipiyangoonline.com'da olacak!
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Haber Giriş: 01 Ekim 2020 - 18:49 | 

Süper Loto çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? Süper Loto sonuçları millipiyangoonline.com'da olacak!

Süper Loto çekilişi için geri sayım devam ediyor. Sisal Şans tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişi bu akşam 24 milyon TL'yi aşan ikramiye tutarı ile heyecanla bekleniyor. Canlı yayın ile yapılan Süper Loto çekilişinin sonuçları millipiyangoonline.com'dan yayınlanacak. Aynı zaman sonuç sorgulama ekranından bilet numaranızı girerek Süper Loto ikramiye sonucunuzu öğrenebileceksiniz. Şans oyunu müdavimleri çekilişin saatine kısa süre kala sonuçlara odaklandı. Peki Süper Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 1 Ekim Süper Loto çekilişiyle ilgili ayrıntılar.

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Süper Loto çekilişi bu akşam 21:30'da gerçekleşecek. Çekiliş sonuçları canlı yayının hemen ardından millipiyangoonline.com'da olacak.

https://www.millipiyangoonline.com/super-loto

SÜPER LOTO SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

2Süper Loto Nasıl Oynanır
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Süper Loto Nasıl Oynanır?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

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Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com’a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

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