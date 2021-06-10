Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline'da: İşte 10 Haziran Süper Loto sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı!
Süper Loto sonuçları bu akşam belli oldu. Sisal Şans tarafından düzenlenen çekilişte bu akşam büyük ikramiye sahibini aradı. Noter huzurunda ve canlı yayında millipiyangoonline’da gerçekleşen çekilişte ikramiye kazandıran numaralar ilan edildi. Bu haftanın ikinci Süper Loto çekilişinin ardından şans oyunu müdavimlerinin gözü 10 Haziran Süper Loto sonuç sorgulama ekranına çevrildi. Peki, hangi numaralar kazandırdı? İşte, Süper Loto sonuçları ve Süper Loto sonuç sorgulama ekranı.
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10 Haziran 2021 tarihli Süper Loto çekilişi bu akşam 21:30'da gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar 10, 18, 28, 32, 42 ve 47 oldu. Her hafta salı, çarşamba ve perşembe günleri yapılan çekilişlerin ardından yayınlanan Süper Loto sonuçları millipiyangoonline ekranından sorgulanıyor. Süper Loto çekiliş sonuçlarınızı aşağıdaki bağlantıdan kolayca öğrenebilirsiniz.
Süper Loto çekilişleri Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenleniyor.
10 Haziran Süper Loto sonuçları belli oldu. Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline ekranı üzerinden yayınlanıyor.
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SÜPER LOTO KURALLARI
1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.
Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.