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Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline'da! 23 Ocak 2022 Süper Loto sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı

#Süper Loto#Milli Piyango Online#Sisal Şans

Süper Loto sonuçları için heyecan bu akşam sona erdi. Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Süper Loto canlı çekilişi noter huzurunda gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den yayınlanan çekiliş sonrası 23 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları ve ikramiye sorgulama ekranı erişime açıldı. Bu akşamki çekilişte büyük ikramiye olarak belirlenen tam 1.096.844,69 TL devretti. Peki, bu akşam Süper Loto sonuçlarına göre hangi numaralar kazandırdı? İşte, 23 Ocak 2022 Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı ve çekilişle ilgili bilgiler.

1/3Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonlineda 23 Ocak 2022 Süper Loto sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı

23 Ocak tarihli Süper Loto sonuçları belli oldu. Haftanın son Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:30’da gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak takip edilen çekilişin ardından Süper Loto sonuçları ile ikramiye kazandıran numaralar yayınlandı. Süper Loto çekiliş sonuçlarınızı aşağıdaki bağlantı üzerinden online olarak öğrenebilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2/3SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Süper Loto sonuçları belli oldu. Bu akşam büyük ikramiye devretti. Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline ekranı üzerinden yayınlanıyor.

3/3SÜPER LOTO KURALLARI

SÜPER LOTO KURALLARI

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

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