Süper Loto çekiliş sonuçları kaçta belli olacak? 3 Kasım Süper Loto ikramiye sorgulama ekranı millipiyangoonline’da olacak
Süper Loto sonuçları için geri sayım devam ediyor. Süper Loto çekiliş sonuçları her hafta canlı yayında gerçekleştiriliyor. Sisal Şans tarafından düzenlenecek olan 3 Kasım Süper Loto sonuçları bu akşam millipiyangoonline’da erişime açılacak. 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyun olan Süper Loto çekilişi salı, perşembe ve pazar günleri yapılıyor. Çekilişin ardından kazandıran numaralar belli oluyor. Peki Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? İşte, Süper Loto çekilişiyle ilgili ayrıntılı bilgiler.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Süper Loto sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Süper Loto çekilişi her hafta belirli günlerde saat 21.30'da yapılıyor. Çekiliş Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanıyor. Süper Loto çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklanıyor. İşte Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınızla Ortak Bilet satın alabilirsiniz. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com’a girebilir, ister Milli Piyango uygulamasını kullanabilir, isterseniz de size en yakın satış noktasını ziyaret edebilirsiniz.