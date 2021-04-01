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Haber Giriş: 01 Nisan 2021 - 22:15 | 

Süper Loto çekiliş sonuçları canlı yayında ilan edildi - 1 Nisan Süper Loto millipiyangoonline sonuç sorgulama ekranı yayınlandı

Süper Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş bu akşam sona erdi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Süper Loto çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da kamuoyuna duyuruldu. Heyecanla beklenen çekilişin ardından şans oyunu oynayanlar Süper Loto sonuçlarına odaklandı. Noter huzurunda Sisal Şans tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişinin sonuçları online sorgulanacak. İşte, 1 Nisan Süper Loto sonuçları ve sorgulama ekranı

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1 Nisan 2021 tarihli Süper Loto çekilişi tamamlandı. Süper Loto çekilişi bu akşam 21:30'da gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar 5, 22, 24, 48, 50 ve 52 oldu. Süper Loto; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü çekiliyor. Çekilişin sonuçlarını aşağıdaki bağlantı üzerinden online olarak sorgulayabilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇ SONUÇ SORGULAMALARI İÇİN TIKLAYIN

2SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Süper Loto çekilişinin tamamlanmasının ardından sonuçlar erişime açıldı.

3SÜPER LOTO KURALLARI

SÜPER LOTO KURALLARI

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

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