Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu - 8 Eylül Süper Loto sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da!
Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Şans oyunu tutkunlarının takip ettiği 8 Eylül Süper Loto çekilişi bu akşam canlı yayın ile millipiyangoonline.com'da gerçekleşti. 17 Milyon TL'yi aşan ikramiye tutarı ile heyecan seviyesi katlanan Süper Loto'da sonuçlar açıklandı. Süper Loto'da şanslı numaralar 23, 49, 54, 27, 30 ve 36 oldu. Gözler şimdi Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranında. işte, Süper Loto sonuçları ve Süper Loto sonuç sorgulama ekranı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da gerçekleşti. Çekiliş sonuçları canlı yayın ile millipiyangoonline.com'da yayınlandı. Süper Loto çekilişinde şanslı numaralar 23, 49, 54, 27, 30 ve 36 oldu. Heyecanla takip edilen Süper Loto Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü 21.30'da çekiliyor. İşte, Süper Loto sonuçlarıyla ilgili detaylar.
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
3
Abone Ol
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com’a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!