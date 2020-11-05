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Haber Giriş: 05 Kasım 2020 - 22:13 | 

Süper Loto canlı çekiliş sonuçları ilan edildi - 5 Kasım Süper Loto sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline'da! - Tıkla sorgula

Süper Loto sonuçları bu akşam yapılan çekilişin ardından belli oldu. Şans oyunu tutkunlarının heyecanla takip ettiği çekiliş, noter huzurunda canlı olarak yayınlandı ve ardından kazandıran numaralar millipiyangoonline'da kamuoyuna duyuruldu. 5 Kasım Süper Loto sonuçları online olarak sorgulanacak. Gözler şimdi kazandıran numaralarda. Süper Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilir veya sonuçlar sayfasından çekiliş sonuçlarını takip edebilirsiniz. İşte 5 Kasım Süper Loto sonuç sorgulama ekranı ve canlı çekiliş sonuçları.

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Süper Loto çekilişleri saat 21:30’da gerçekleşti. 5 Kasım Süper Loto sonuçları Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak yayınlanan çekiliş sonrası ilan edildi. Bu akşamki çekilişte kazandıran numaralar 10, 23, 39, 40, 54 ve 56 oldu. Süper Loto çekilişi salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. En az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin edenler farklı miktarlarda ikramiyeler alabiliyor. İşte, Süper Loto sonuçları.

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA- TIKLAYINIZ

2SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU
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SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU

Süper Loto çekilişi saat 21:30'da yapıldı. Süper Loto çekilişinde şanslı numaralar belli oldu. Süper Loto çekilişleri salı, perşembe ve pazar günleri yapılıyor.

3SÜPER LOTO NASIL OYNANIR
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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınızla Ortak Bilet satın alabilirsiniz. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com’a girebilir, ister Milli Piyango uygulamasını kullanabilir, isterseniz de size en yakın satış noktasını ziyaret edebilirsiniz.

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