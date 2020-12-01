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HaberlerGündem HaberleriSüper Loto canlı çekiliş sonuçları açıklandı: 1 Aralık Süper Loto sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar millipiyangoonline’da!
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Haber Giriş: 01 Aralık 2020 - 22:21 | 

Süper Loto canlı çekiliş sonuçları açıklandı: 1 Aralık Süper Loto sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar millipiyangoonline’da!

Süper Loto sonuçları bu akşam yapılan canlı çekilişin ardından belli oldu. Sisal Şans tarafından noter huzurunda millipiyangoonline’da gerçekleşen çekilişte ikramiye kazandıran numaralar ilan edildi. Süper Loto sonuç sorgulamaları bilet numarası girilerek online gerçekleşecek. 1 Aralık Süper Loto sonuçları bu akşam yine zengin olmak isteyenleri hayallerine bir adım daha yaklaştıracak. Peki, 1 Aralık Süper Loto sonuçlarına göre hangi numaralar kazandırdı? İşte, Süper Loto sonuçları sorgulama ekranıyla ilgili ayrıntılar.

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Süper Loto sonuçları bu akşam saat 21:30’da yapılan çekilişin ardından ilan edildi. Süper Loto çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlandı. 1 Aralık Süper Loto çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı. Bu akşamki çekilişte kazandıran numaralar 13-20-33-41-42 ve 57 oldu. Süper Loto sorgulamalarınızı aşağıdaki link üzerinden yapabilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA- TIKLAYINIZ

2SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI
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SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Süper Loto çekilişi saat 21.30’da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Süper Loto çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı. Süper Loto; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü 21.30'da çekiliyor

3SÜPER LOTO NASIL OYNANIR
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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınızla Ortak Bilet satın alabilirsiniz. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com’a girebilir, ister Milli Piyango uygulamasını kullanabilir, isterseniz de size en yakın satış noktasını ziyaret edebilirsiniz.

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