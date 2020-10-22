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Haber Giriş: 22 Ekim 2020 - 22:11 | 

Süper Loto 22 Ekim sonuçları belli oldu- Süper Loto sonucu bilet numarası ile sorgulama ekranı Millipiyangoonline'da!

Süper Loto çekiliş sonuçları bu akşam belli oldu. Sisal Şans tarafından gerçekleşen Süper Loto’nun 22 Ekim tarihli çekilişi noter huzurunda tamamlandı. Haftanın ikinci Süper Loto çekiliş sonuçlarıyla kazandıran numaralar zengin olmak isteyenleri hayallerine bir adım daha yaklaştırdı. Çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından, gözler sonuç sorgulamalarına çevrildi. Süper Loto çekiliş sonucu ekranı Millipiyangoonline'da erişime açıldı. İşte, Süper Loto çekilişiyle ilgili ayrıntılar.

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Şans oyunu tutkunlarının haftanın üç günü oynayabildiği Süper Loto’da ekim ayının ikinci çekilişi 22 Ekim Perşembe günü saat 21.30'da gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Süper Loto çekilişinin sonuçlarına göre kazandıran numaralar 2,4,15,28,36 ve 52 oldu. Süper Loto sonuçları millipiyangoonline'da sorgulanacak.

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

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Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Süper Loto çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı. Süper Loto; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü 21.30'da çekiliyor

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En çok tercih edilen bir diğer şans oyunu olan Süper Loto, Salı, Perşembe, Pazar günleri saat 21.30'da çekiliyor. Sonuçlar Millipiyangoonline.com üzerinden canlı izlenebiliyor ve sorgulanabiliyor.

4Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor
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Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

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