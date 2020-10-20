Süper Loto 20 Ekim sonuçları belli oldu - Süper Loto sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline.com’da
Süper Loto çekiliş sonuçları bu akşam belli oldu. Şans oyunu tutkunları tarafından takip edilen Süper Loto sonuçları 20 Ekim itibari ile millipiyangoonline.com’da erişime açıldı. Zengin olma hayaliyle şansını deneyenlerin gözü şimdi Süper Loto sonuç sorgulama ekranında. Süper Loto çekilişi her hafta salı, perşembe ve pazar günleri yapılıyor. Çekilişin ardından kazandıran numaralar belli oluyor. Peki, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı olan Süper Loto sonuçlarına göre hangi numaralar kazandırdı? İşte 20 Ekim Süper Loto sonuçları ve sorgulama ekranı.
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Süper Loto çekilişi her hafta canlı yayında yapılıyor. Sisal Şans tarafından yapılan çekilişin ardından, şans oyunu tutkunlarının takip ettiği Süper Loto çekilişi salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftada üç gün gerçekleştiriliyor. Çekiliş saat 21:30’da yapıldı ve sonuçlar kamuoyunun erişimine açıldı. Kazandıran numaralar, 6, 16, 30, 36, 46, 58 oldu. Bilet sorgulama işleminizi aşağıdaki link üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. İşte Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı.
Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da yapıldı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Süper Loto çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı.
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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınızla Ortak Bilet satın alabilirsiniz. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com’a girebilir, ister Milli Piyango uygulamasını kullanabilir, isterseniz de size en yakın satış noktasını ziyaret edebilirsiniz.