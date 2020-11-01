Süper Loto 1 Kasım sonuçları açıklandı - Süper Loto sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline'da! - Tıkla bilet sorgula
Süper Loto sonuçları bu akşam belli oldu. Sisal Şans tarafından Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanan Süper Loto çekilişinde şanslı numaralar bugün akşam gerçekleşen çekilişin ardından ilan edildi. 1 Kasım Süper Loto çekilişinde sonuç sorgulamaları millipiyangoonline'dan gerçekleşecek. Her hafta salı, perşembe ve pazar günleri heyecanı doruklara taşımaya devam eden çekilişte kazandıran numaraları Süper Loto sonuç ekranından öğrenebileceksiniz. İşte, 1 Kasım Süper Loto sonuçları ve sorgulama ekranı.
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Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da gerçekleştirildi. 1 Kasım saat 21:30’da yapılan çekilişin ardından sonuçlar açıklandı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar 23, 29, 37, 38, 42 ve 43 oldu. İşte Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı.
Süper Loto çekilişi saat 21:30'da yapıldı. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz aşağıdaki ekran üzerinden sorgulamanızı yapabilirsiniz. Çekiliş her hafta salı, perşembe ve pazar günleri yapılıyor.
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Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.
Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.
Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyundur. Süper Loto ile en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
Süper Loto’yu online oynamak için www.millipiyangonline.com ve/veya Milli Piyango uygulaması üzerinden profil oluşturabilir ve hemen kupon oluşturmaya başlayabilirsin. Ayrıca en yakın Milli Piyango satış bayilerimizi ziyaret ederek, ikramiye ve kazanma oranı artarak yenilenen Süper Loto’yu oynamaya devam edebilirsin.
Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:
Birinci kategori “6 bilen” için kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamı doğru tahmin edilmelidir.
İkinci kategori “5 bilen” için kazanan kombinasyonun 5 rakamı doğru tahmin edilmelidir.
Üçüncü kategori “4 bilen” için kazanan kombinasyonun 4 rakamı doğru tahmin edilmelidir.
Dördüncü kategori “3 bilen” için kazanan kombinasyonun 3 rakamı doğru tahmin edilmelidir.
Beşinci kategori “2 bilen” için kazanan kombinasyonun 2 rakamı doğru tahmin edilmelidir
Kolonları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir, oynayacağın rakamı doğrudan bayiye söyleyebilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak Biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılır. Süper Loto çekilişlerini YouTube Kanalı xxx üzerinden canlı olarak izleyebilir veya sonuçlar sayfasından çekiliş sonuçlarını takip edebilirsin.
Oynadığın her kolon sadece 3 TL’dir.
18 yaşından büyük olan herkes Süper Loto oynayabilir.