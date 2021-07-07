Süper Lig'de fikstür çekimi ne zaman? TFF tarih verdi

LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig, TFF 1'inci Lig ve Misli.com 2'nci Lig 2021-2022 sezonu başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi.



Alınan karara göre; Süper Lig ve TFF 1’inci Lig; 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.



