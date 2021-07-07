Süper Lig'de fikstür çekimi ne zaman? TFF tarih verdi
Süper Lig, 2021-2022 sezonu başlangıcına kısa bir süre kala fikstür araştırmaları hız kazandı. Takımların şampiyonluk mücadelesi vereceği Lig için fikstür çekiminin ne zaman yapılacağı sporseverlerce sorgulanıyor. Peki, Süper Lig'de fikstür çekimi ne zaman?
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Süper Lig'de fikstür çekimi 13 Temmuz'da yapılacak. Futbolda 2021-2022 Süper Lig fikstür çekimi, 13 Temmuz Salı günü yapılacak.
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Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde fikstür çekimi saat 19.00'da gerçekleştirilecek.
Fikstür çekimine, TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katılacak.
Öte yandan, TFF 1. Lig fikstür çekimi ise 14 Temmuz Çarşamba günü saat 15.00'te gerçekleştirilecek.
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LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig, TFF 1'inci Lig ve Misli.com 2'nci Lig 2021-2022 sezonu başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi.
Alınan karara göre; Süper Lig ve TFF 1’inci Lig; 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.