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SÜPER LİG TRANSFER DÖNEMİ | 2023-2024 transfer dönemi ne zaman, hangi tarihte bitecek? İşte transfer sezonu bitiş tarihi!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer Sezonu Ne Zaman Bitecek#Tff#Yaz Transfer Sezonu Bitiş Tarihi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2023 22:10

Transfer sezonunun ne zaman biteceği, sporseverler tarafından takip ediliyor. 26 Haziran 2023'te başlayan Süper Lig ara transfer ve tescil dönemi, eylül ayında sona erecek. Eksik kadrolarını doldurmak için Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray gibi büyük takımlar transferlerine hız verirken gözler de transfer sezonunun bitiş tarihine çevrildi. TFF'den yapılan açıklamada Süper Lig yaz transfer sezonu başlangıç ve bitiş tarihini duyurdu. Peki, 2023-2024 transfer dönemi ne zaman, hangi tarihte bitecek? İşte, Süper Lig transfer dönemi bitiş tarihi ve konu hakkında bilgiler.

1/5SÜPER LİG TRANSFER DÖNEMİ | 2023-2024 transfer dönemi ne zaman, hangi tarihte bitecek İşte transfer sezonu bitiş tarihi

Süper Lig transfer dönemi bitiş tarihi 2023, TFF açıklaması ile netlik kazandı. Haziran ayında başlayan transfer dönemi devam ederken kulüpler de yerli ve yabancı futbolcuları renklerine bağlamayı sürdürüyor. Süper Lig yaz dönemi transfer dönemi devam ederken, kulüpler de renklerine bağladıkları futbolcuları Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirecek. TFF'den yapılan açıklamaya göre ara transfer dönemi 15 Eylül 2023 tarihinde sona erecek. Peki, TFF transfer dönemi ne zaman bitecek? İşte, o konu hakkında bilgiler.

2/5SÜPER LİG TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTECEK

SÜPER LİG TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTECEK?

Türkiye Futbol Federasyonu, 2023-2024 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini açıkladı. Bu doğrultuda Türkiye'de yaz transfer dönemi 26 Haziran 2023'te başlayıp, 15 Eylül 2023 tarihinde sona erecek. Kış transfer dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayacak ve 9 Şubat'ta bitecek.

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3/52023-2024 SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK

2023-2024 SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig'de 2023-2024 sezonu başlangıç ve bitiş tarihleri ile TFF 1. Lig'in başlangıç tarihini belirlemiştir.

Alınan karara göre Süper Lig ve TFF 1. Lig; 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacaktır. Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacaktır. Sezon planlamalarına ilişkin diğer detaylar ise daha sonra ilan edilecektir.

4/5HARCAMA LİMİTLERİ BELLİ OLDU

HARCAMA LİMİTLERİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ekiplerinin harcama limitlerini açıkladı.

Yeni sezon öncesinde transfer dönemi bugün itibariyle resmen başlarken, Süper Lig ekiplerinin harcama limitleri de belli oldu. TFF’den yapılan açıklamaya göre son şampiyon Galatasaray, en çok harcama limitine sahip takım konumunda. Sarı-kırmızılı ekip, yüzde 30 sapma payıyla birlikte 1 milyar 926 milyon 591 bin TL harcayabilecek.

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5/5SÜPER LİG TRANSFER DÖNEMİ | 2023-2024 transfer dönemi ne zaman, hangi tarihte bitecek İşte transfer sezonu bitiş tarihi

Fenerbahçe’nin harcama limiti ise yine yüzde 30 sapma payıyla 1 milyar 920 milyon 867 bin TL. Geçtiğimiz sezonu altıncı sırada tamamlayan Trabzonspor’un harcama limiti 1 milyar 290 milyon 388 bin TL olurken; Beşiktaş, 1 milyar 72 milyon 157 bin TL harcama yapabilecek.

Öte yandan ligin yeni ekipleri Samsunspor, Çaykur Rizespor ve Pendikspor’un harcama limitleri ise 255 milyon 436 bin TL.

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