SÜPER LİG TRANSFER DÖNEMİ | 2023-2024 transfer dönemi ne zaman, hangi tarihte bitecek? İşte transfer sezonu bitiş tarihi!

Süper Lig transfer dönemi bitiş tarihi 2023, TFF açıklaması ile netlik kazandı. Haziran ayında başlayan transfer dönemi devam ederken kulüpler de yerli ve yabancı futbolcuları renklerine bağlamayı sürdürüyor. Süper Lig yaz dönemi transfer dönemi devam ederken, kulüpler de renklerine bağladıkları futbolcuları Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirecek. TFF'den yapılan açıklamaya göre ara transfer dönemi 15 Eylül 2023 tarihinde sona erecek. Peki, TFF transfer dönemi ne zaman bitecek? İşte, o konu hakkında bilgiler.