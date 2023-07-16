SÜPER LİG TRANSFER DÖNEMİ | 2023-2024 transfer dönemi ne zaman, hangi tarihte bitecek? İşte transfer sezonu bitiş tarihi!

Fenerbahçe’nin harcama limiti ise yine yüzde 30 sapma payıyla 1 milyar 920 milyon 867 bin TL. Geçtiğimiz sezonu altıncı sırada tamamlayan Trabzonspor’un harcama limiti 1 milyar 290 milyon 388 bin TL olurken; Beşiktaş, 1 milyar 72 milyon 157 bin TL harcama yapabilecek.



Öte yandan ligin yeni ekipleri Samsunspor, Çaykur Rizespor ve Pendikspor’un harcama limitleri ise 255 milyon 436 bin TL.