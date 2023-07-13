SÜPER LİG FİKSTÜR TARİHİ | 2023-2024 Süper Lig fikstürü ne zaman çekilecek, hangi tarihte? TFF Süper Lig ve 1. Lig fikstür çekim takvimi belli oldu!

Süper Lig fikstür çekim tarihi son dakika açıklama ile netlik kazandı. 12 Temmuz'da yapılması planlanan yapılması planlanan 2023-24 sezonu fikstür çekimi ertelenmişti. Açıklama sonrası tüm dikkatler TFF duyurusuna çevrilmişti. Süper Lig ve TFF 1. Lig; 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Fikstür çekimleri ise 18 Temmuz 2023 Salı günü gerçekleşecek. Peki, Süper Lig 2023 2024 fikstür çekimi ne zaman, hangi gün? İşte, Süper Lig fikstür çekim tarihi ve konu hakkında bilgiler.