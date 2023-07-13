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SÜPER LİG FİKSTÜR TARİHİ | 2023-2024 Süper Lig fikstürü ne zaman çekilecek, hangi tarihte? TFF Süper Lig ve 1. Lig fikstür çekim takvimi belli oldu!

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig Fikstür Tarihi#Süper Lig Fikstürü Ne Zaman Çekilecek#Tff
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2023 21:03

Süper Lig fikstürü ne zaman çekilecek? sorusu sporseverlerin gündeminde yer alırken beklenen açıklama geldi. Spor Toto Süper Lig’de heyecan dolu sezon için geri sayımın başlamasıyla Süper Lig ve 1.Lig fikstür çekimine gözler çevrildi. 12 Temmuz'da yapılması beklenen 2023-24 sezonu fikstür çekimi önümüzdeki haftaya ertelendi. Süper Lig fikstür çekimi TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaz bahçesinde başlayacak etkinlikle gerçekleştirilecektir. Peki, Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte, fikstür tarihi ve konu hakkında TFF'den yapılan açıklamanın ayrıntıları...

1/4SÜPER LİG FİKSTÜR TARİHİ | 2023-2024 Süper Lig fikstürü ne zaman çekilecek, hangi tarihte TFF Süper Lig ve 1. Lig fikstür çekim takvimi belli oldu

Süper Lig fikstür çekim tarihi son dakika açıklama ile netlik kazandı. 12 Temmuz'da yapılması planlanan yapılması planlanan 2023-24 sezonu fikstür çekimi ertelenmişti. Açıklama sonrası tüm dikkatler TFF duyurusuna çevrilmişti. Süper Lig ve TFF 1. Lig; 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Fikstür çekimleri ise 18 Temmuz 2023 Salı günü gerçekleşecek. Peki, Süper Lig 2023 2024 fikstür çekimi ne zaman, hangi gün? İşte, Süper Lig fikstür çekim tarihi ve konu hakkında bilgiler.

2/4SÜPER LİG FİKSTÜRÜ NE ZAMAN ÇEKİLECEK

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

2023-2024 Sezonu Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig fikstür çekimleriyle ilgili detaylar belli oldu.

Trendyol Süper Lig fikstür çekimi 18 Temmuz 2023 Salı günü saat 19.30'da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaz bahçesinde başlayacak etkinlikle gerçekleştirilecektir.

Trendyol 1. Lig fikstür çekimi ise 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü saat 19.00'da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecektir.

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SÜPER LİG FİKSTÜR TARİHİ | 2023-2024 Süper Lig fikstürü ne zaman çekilecek, hangi tarihte? TFF Süper Lig ve 1. Lig fikstür çekim takvimi belli oldu!

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3/4 Süper Ligin 2023-2024 sezonunda hangi takımlar yer alacak

Süper Lig'in 2023-2024 sezonunda hangi takımlar yer alacak?

Türkiye'de yaşanan deprem felaketi nedeniyle geçen sezon Süper Lig'de Hatayspor ve Gaziantep FK ligden çekilmişti. Bu iki takım yeni sezonda Süper Lig'de yer alacak. Küme düşen Ümraniyespor ve Giresunspor'un yerine ise 1. Lig'den Samsunspor, Çaykur Rizespor ve Pendikspor geldi. Süper Lig'in 2023-2024 sezonunda 20 takım yarışacak. işte takımlar:

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, MKE Ankaragücü, Adana Demirspor, Başakşehir, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Kasımpaşa, İstanbulspor, Antalyaspor, Sivasspor, Alanyaspor, Hatayspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Çaykur Rizespor, Pendikspor

4/4Süper Lig ne zaman başlayacak

Süper Lig ne zaman başlayacak?

Süper Lig ve TFF 1. Lig; 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacak.

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