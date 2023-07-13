SÜPER LİG FİKSTÜR TARİHİ | 2023-2024 Süper Lig fikstürü ne zaman çekilecek, hangi tarihte? TFF Süper Lig ve 1. Lig fikstür çekim takvimi belli oldu!

Süper Lig'in 2023-2024 sezonunda hangi takımlar yer alacak?
Türkiye'de yaşanan deprem felaketi nedeniyle geçen sezon Süper Lig'de Hatayspor ve Gaziantep FK ligden çekilmişti. Bu iki takım yeni sezonda Süper Lig'de yer alacak. Küme düşen Ümraniyespor ve Giresunspor'un yerine ise 1. Lig'den Samsunspor, Çaykur Rizespor ve Pendikspor geldi. Süper Lig'in 2023-2024 sezonunda 20 takım yarışacak. işte takımlar:
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, MKE Ankaragücü, Adana Demirspor, Başakşehir, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Kasımpaşa, İstanbulspor, Antalyaspor, Sivasspor, Alanyaspor, Hatayspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Çaykur Rizespor, Pendikspor