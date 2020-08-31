Süper Lig derbi tarihleri ve maç programı: 2020-2021 Süper Lig yeni sezon ne zaman başlıyor?

Süper Lig yeni sezon tarihi, futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Yeni sezonda tuttukları takımın heyecan dolu karşılaşmalarını takip edecek olanlar 2020 2021 Süper Lig sezonunun başlayacağı tarihe odaklandı. Bu seneki programa göre, Süper Lig 11 Eylül 2020 Cuma günü başlayacak. Ligin ilk haftasında Çaykur Rizespor-Fenerbahçe karşılaşmasıyla sezon açılacak. İşte, Süper Lig ilk 4 haftanın maç programı ve derbi tarihleri.