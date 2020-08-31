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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 31 Ağustos 2020 - 23:50 | 

Süper Lig derbi tarihleri ve maç programı: 2020-2021 Süper Lig yeni sezon ne zaman başlıyor?

'Süper Lig yeniden ne zaman başlayacak?' sorusu, yeni sezonun başlamasına kısa süre kala, milyonlarca sporseverin gündemine gelen konulardan oldu. Kulüpler transfer anlaşmalarına devam ederken, dakika açıklama geldi. TFF, Süper Lig'de ilk 4 haftanın maç programını ve derbi tarihlerini açıkladı. Programa göre, heyecanla beklenen Galatasaray - Fenerbahçe derbi maçı 27 Eylül Pazar günü oynanacak. İşte, 2020 2021 Süper Lig derbi maçı tarihleri ve fikstürü.

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Süper Lig yeni sezon tarihi, futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Yeni sezonda tuttukları takımın heyecan dolu karşılaşmalarını takip edecek olanlar 2020 2021 Süper Lig sezonunun başlayacağı tarihe odaklandı. Bu seneki programa göre, Süper Lig 11 Eylül 2020 Cuma günü başlayacak. Ligin ilk haftasında Çaykur Rizespor-Fenerbahçe karşılaşmasıyla sezon açılacak. İşte, Süper Lig ilk 4 haftanın maç programı ve derbi tarihleri.

2SÜPER LİG BAŞLAMA TARİHİ
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SÜPER LİG BAŞLAMA TARİHİ

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası Süper Lig'de 2020-2021 sezonu için başlama tarihi 11 Eylül 2020 Cuma ve bitiş tarihi 16 Mayıs 2021 Pazar olarak açıklandı.

3İLK 4 HAFTANIN MAÇ PROGRAMI BELLİ OLDU
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İLK 4 HAFTANIN MAÇ PROGRAMI BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu, 11 Eylül'de başlayacak olan Süper Lig'de ilk 4 haftanın programını açıkladı. Sezon Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçıyla başlayacak. 3. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 27 Eylül Pazar saat 19.00'de oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de ilk 4 haftanın programını açıkladı. Süper Lig, 11 Eylül Cuma günü saat 20.00'de oynanacak olan Çaykur Rizespor-Fenerbahçe karşılaşmasıyla başlayacak. Ligin ilk haftasındaki Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesi, 13 Eylül Pazar saat 20.00'de oynanacak. 3. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ise 27 Eylül Pazar saat 19.00'da.

Süper Lig'de ilk 4 haftanın programı şu şekilde:.

1. HAFTA

11 Eylül Cuma

20.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe

12 Eylül Cumartesi

17.00 DG Sivasspor-Alanyaspor

17.00 Karagümrük-Yeni Malatya

20.00 Göztepe-Denizlispor

20.00 Galatasaray-Gaziantep FK

13 Eylül Pazar

17.00 Ankaragücü-BB Erzurumspor

17.00 Kayserispor-Kasımpaşa

20.00 Antalyaspor-Gençlerbirliği

20.00 Trabzonspor-Beşiktaş

14 Eylül Pazar

20.00 Hatayspor-Başakşehir

42. HAFTA
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2. HAFTA

18 Eylül Cuma

20.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe

19 Eylül Cumartesi

13.30 Gençlerbirliği-Konyaspor

16.00 Denizlispor-Trabzonspor

19.00 Alanyaspor-Kayserispor

19.00 Beşiktaş-Antalyaspor

20 Eylül Pazar

13.30 BB Erzurumspor-Sivasspor

16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor

19.00 Gaziantep FK-Karagümrük

19.00 Başakşehir-Galatasaray

21 Eylül Pazartesi

20.00 Fenerbahçe-Hatayspor

53. HAFTA
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3. HAFTA

25 Eylül Cuma

20.00 Karagümrük-Başakşehir

26 Eylül Cumartesi

13.30 Kayserispor-BB Erzurumspor

16.00 Hatayspor-Kasımpaşa

16.00 Göztepe-Gaziantep FK

19.00 Trabzonspor-Yeni Malatyaspor

27 Eylül Pazar

13.30 Çaykur Rizespor-Alanyaspor

16.00 Sivasspor-Ankaragücü

16.00 Konyaspor-Beşiktaş

19.00 Galatasaray-Fenerbahçe

28 Eylül Pazartesi

20.00 Antalyaspor-Denizlispor

64. HAFTA
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4. HAFTA

2 Ekim Cuma

20.00 Ankaragücü-Kayserispor

20.00 Gaziantep FK-Trabzonspor

3 Ekim Cumartesi

13.30 Yeni Malatyaspor-Antalyaspor

16.00 BB Erzurumspor-Çaykur Rizespor

16.00 Başakşehir-Göztepe

19.00 Fenerbahçe-Karagümrük

4 Ekim Pazar

13.30 Denizlispor-Konyaspor

16.00 Alanyaspor-Hatayspor

16.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği

19.00 Kasımpaşa-Galatasaray

7DERBİ TARİHLERİ
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DERBİ TARİHLERİ

1. HAFTA - Trabzonspor - Beşiktaş

3. HAFTA - Galatasaray - Fenerbahçe

6. HAFTA - Fenerbahçe - Trabzonspor

10. HAFTA - Fenerbahçe - Beşiktaş

15. HAFTA - Trabzonspor - Galatasaray

19. HAFTA - Beşiktaş - Galatasaray

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