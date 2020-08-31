Süper Lig derbi tarihleri ve maç programı: 2020-2021 Süper Lig yeni sezon ne zaman başlıyor?
'Süper Lig yeniden ne zaman başlayacak?' sorusu, yeni sezonun başlamasına kısa süre kala, milyonlarca sporseverin gündemine gelen konulardan oldu. Kulüpler transfer anlaşmalarına devam ederken, dakika açıklama geldi. TFF, Süper Lig'de ilk 4 haftanın maç programını ve derbi tarihlerini açıkladı. Programa göre, heyecanla beklenen Galatasaray - Fenerbahçe derbi maçı 27 Eylül Pazar günü oynanacak. İşte, 2020 2021 Süper Lig derbi maçı tarihleri ve fikstürü.
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Süper Lig yeni sezon tarihi, futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Yeni sezonda tuttukları takımın heyecan dolu karşılaşmalarını takip edecek olanlar 2020 2021 Süper Lig sezonunun başlayacağı tarihe odaklandı. Bu seneki programa göre, Süper Lig 11 Eylül 2020 Cuma günü başlayacak. Ligin ilk haftasında Çaykur Rizespor-Fenerbahçe karşılaşmasıyla sezon açılacak. İşte, Süper Lig ilk 4 haftanın maç programı ve derbi tarihleri.
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SÜPER LİG BAŞLAMA TARİHİ
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası Süper Lig'de 2020-2021 sezonu için başlama tarihi 11 Eylül 2020 Cuma ve bitiş tarihi 16 Mayıs 2021 Pazar olarak açıklandı.
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İLK 4 HAFTANIN MAÇ PROGRAMI BELLİ OLDU
Türkiye Futbol Federasyonu, 11 Eylül'de başlayacak olan Süper Lig'de ilk 4 haftanın programını açıkladı. Sezon Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçıyla başlayacak. 3. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 27 Eylül Pazar saat 19.00'de oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de ilk 4 haftanın programını açıkladı. Süper Lig, 11 Eylül Cuma günü saat 20.00'de oynanacak olan Çaykur Rizespor-Fenerbahçe karşılaşmasıyla başlayacak. Ligin ilk haftasındaki Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesi, 13 Eylül Pazar saat 20.00'de oynanacak. 3. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ise 27 Eylül Pazar saat 19.00'da.