Süper Hücre nedir? Süper Hücre fırtınası ve Süper Hücre yağışı nasıl oluşur?
Süper Hücre yağışı ve Süper Hücre fırtınası olmak üzere sınıflandırılan şiddetli yağış tanımlamaları, hayatımızın içerisinde yer almaya devam ediyor. Yarı düzenli yukarı-aşağı rüzgar akışlarından meydana gelen çok şiddetli havayı tanımlayan Süper Hücre, yüksek rüzgar olanlarında Süper Hücre fırtınası, iri dolu olanlarında ise Süper Hücre yağışı olarak tanımlanıyor. Süper hücre, atmosferin yukarı seviyelerindeki açısal rüzgar yön değişiminin fazla olduğu aşırı termodinamik kararsızlığa bağlı olarak dikey rüzgarların fazla olduğu bölgelerde ortaya olan kuvvetli bir fırtına biçimi olarak da ifade ediliyor. İşte, Süper Hücre yağışı için merak edilen bazı bilgiler
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Süper Hücre yağışı, belirli dönemlerde ülkemizi etkisi altına alması dolayısıyla araştırılan hususlardan birisi oluyor. Yıkıcı tornadoları kümelenmesiyle oluşturan Süper Hücre, ülkemizde şu an henüz çok şiddetli varyasyonu ile görülmedi. Peki, Süper Hücre yağışı ve Süper Hücre fırtınası nedir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
SÜPER HÜCRE NEDİR?
Süper hücre atmosferin yukarı seviyelerindeki açısal rüzgâr yön değişiminin fazla olduğu aşırı termodinamik kararsızlığa bağlı olarak dikey rüzgârların fazla olduğu bölgelerde ortaya olan kuvvetli bir oraj biçimidir.
Orajın dört alt sınıfından (süper hücre, bora hattı, çoklu hücre ve tek hücre) biri olan süper hücre, bunlar arasında yaygınlığı en az olanıdır.
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AZ YAĞIŞLI SÜPER HÜCRE
Az-yağışlı süper hücre genellikle nem oranının düşük olduğu yaz sezonunun oluşur. Az yağışlı süper hücreler yaptıkları dolu yağışları ile ünlüdürler, kimi zaman hiç yağmur bırakmadan golf topu büyüklüğünde dolu yağdırdıkları bilinmektedir.
Az yağışlı süper hücrelerde görülen hortumlar, bol yağışlı veya klasik süper hücrelere kıyasen daha zayıf yapıdadır. Zira hava daha düşük nem oranına sahip olduğu için yağışla beraber buharlaşmadan kaynaklanan ısı kaybı aşağı yönlü hava akımlarının gelişmesine elverişlidir. Bu bakımdan hortumlar ayrıca daha kısa ömürlü olur. Nem oranı düşük olduğu için konveksiyon ile yükselen hava parseli daha yüksek seviyede yoğunlaşacağı için bulut tabanı oldukça yüksektir.
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KLASİK SÜPER HÜCRE
Az yağışlı ve bol yağışlı süper hücreler genellikle farklı tip gökgürültülü fırtınaların hibritleşmiş biçimdir, klasik süper hücre ise süper hücrenin saf bir formu olarak kabul edilir. En klasik örneği saat yönünün tersine rüzgalara sahip olan ve radarda virgül görünümlü Hook Echo adı verilen fırtına biçimidir. Virgülün kıvrıldığı yerde genellikle bir hortum bulutu bulunur. En şiddetli hortumlar bu fırtınaların altında oluşur.
Havanın nem oranına bağlı olarak çok farklı boyutlarda dolu yapabilmektedir.
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BOL YAĞIŞLI SÜPER HÜCRE
Barbunya görünümüne sahip bol yağışlı süper hücre ise hava kütlesinin taşıdığı su miktarı olduğu koşullarda meydana gelir. Çok yoğun yağışlara sebep oldukları için görüş mesafesi oldukça düşer, bu yüzden bu fırtınaların hortumları çoğunlukla fark edilemediği için hortumlara bağlı ölümler en çok bu tip fırtınalarda görülür.