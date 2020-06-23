Süper Hücre nedir? Süper Hücre fırtınası ve Süper Hücre yağışı nasıl oluşur?

Süper Hücre yağışı, belirli dönemlerde ülkemizi etkisi altına alması dolayısıyla araştırılan hususlardan birisi oluyor. Yıkıcı tornadoları kümelenmesiyle oluşturan Süper Hücre, ülkemizde şu an henüz çok şiddetli varyasyonu ile görülmedi. Peki, Süper Hücre yağışı ve Süper Hücre fırtınası nedir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler



SÜPER HÜCRE NEDİR?



Süper hücre atmosferin yukarı seviyelerindeki açısal rüzgâr yön değişiminin fazla olduğu aşırı termodinamik kararsızlığa bağlı olarak dikey rüzgârların fazla olduğu bölgelerde ortaya olan kuvvetli bir oraj biçimidir.



Orajın dört alt sınıfından (süper hücre, bora hattı, çoklu hücre ve tek hücre) biri olan süper hücre, bunlar arasında yaygınlığı en az olanıdır.