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Süper Hücre nedir, ne kadar sürer? Süper Hücre fırtınası tehlikeli midir? Meteoroloji'den önemli uyarılar

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#Mersin #Süper Hücre Fırtınası Nedir#Süper Hücre Nasıl Oluşur
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2023 07:16

Süper hücre fırtınası Mersin'de yaşanan son hava olayının ardından merak konusu oldu. Deprem felaketinin ardından Şanlıurfa'yı sel vururken, geçtiğimiz günlerde Kilis ve Gaziantep'te de süper hücre fırtınası görülmüştü. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde ceviz büyüklüğünde dolunun yağması dikkat çekmişti. Çakan şimşeklerin geceyi aydınlattığı şehirlerde sağanak yağış zaman zaman ise doluya dönüştü. Süper hücre fırtınası eylül ve ekim aylarında geçtiğimiz senelerde İstanbul ve çevresini de süper hücre ciddi şekilde etkilemişti. Peki, süper hücre nedir? Süper hücre fırtınası neden olur, nasıl oluşur ne demek? İşte, süper hücre fırtınası hakkında bilgiler...

1/5Süper Hücre nedir, ne kadar sürer Süper Hücre fırtınası tehlikeli midir Meteorolojiden önemli uyarılar

Süper hücreler, tipik fırtına hücrelerinden daha organize bir yapıya sahip olabilir ve daha güçlü rüzgarlar, büyük dolu taneleri ve hatta şiddetli hortumlar üretebilir. Yarı düzenli yukarı-aşağı rüzgar akışlarından meydana gelen çok şiddetli hava (tornadolar, yüksek rüzgarlar, iri dolu) koşulları yaratan büyük ve uzun yaşamlı (birkaç saatten fazla) hücre olarak da tanımlanmaktadır.

2/5SÜPER HÜCRE NEDİR

SÜPER HÜCRE NEDİR?

Süper hücre atmosferin yukarı seviyelerindeki açısal rüzgâr yön değişiminin fazla olduğu aşırı termodinamik kararsızlığa bağlı olarak dikey rüzgârların fazla olduğu bölgelerde ortaya olan kuvvetli bir oraj biçimidir.

Orajın dört alt sınıfından (süper hücre, bora hattı, çoklu hücre ve tek hücre) biri olan süper hücre, bunlar arasında yaygınlığı en az olanıdır.

Süper hücre "Az Yağışlı" (Low-precipitation: LP), "Klasik" (Classic), "Bol Yağışlı" (High-precipitation: HP) olmak üzere üç çeşittir.

3/5Az Yağışlı Süper Hücre

Az Yağışlı Süper Hücre

Az-yağışlı süper hücre genellikle nem oranının düşük olduğu yaz sezonunda oluşur. Az yağışlı süper hücreler yaptıkları dolu yağışları ile ünlüdürler, kimi zaman hiç yağmur bırakmadan golf topu büyüklüğünde dolu yağdırdıkları bilinmektedir.

Az yağışlı süper hücrelerde görülen hortumlar, bol yağışlı veya klasik süper hücrelere kıyasen daha zayıf yapıdadır. Zira hava daha düşük nem oranına sahip olduğu için yağışla beraber buharlaşmadan kaynaklanan ısı kaybı aşağı yönlü hava akımlarının gelişmesine elverişlidir. Bu bakımdan hortumlar ayrıca daha kısa ömürlü olur. Nem oranı düşük olduğu için konveksiyon ile yükselen hava parseli daha yüksek seviyede yoğunlaşacağı için bulut tabanı oldukça yüksektir.

4/5Klasik Süper Hücre

Klasik Süper Hücre

Az yağışlı ve bol yağışlı süper hücreler genellikle farklı tip gökgürültülü fırtınaların hibritleşmiş biçimdir, klasik süper hücre ise süper hücrenin saf bir formu olarak kabul edilir.[2] En klasik örneği saat yönünün tersine rüzgarlara sahip olan ve radarda virgül görünümlü Hook Echo adı verilen fırtına biçimidir. Virgülün kıvrıldığı yerde genellikle bir hortum bulutu bulunur. En şiddetli hortumlar bu fırtınaların altında oluşur.

Havanın nem oranına bağlı olarak çok farklı boyutlarda dolu yapabilmektedir.

5/5Bol Yağışlı Süper Hücre

Bol Yağışlı Süper Hücre

Barbunya görünümüne sahip bol yağışlı süper hücre ise hava kütlesinin taşıdığı su miktarı olduğu koşullarda meydana gelir. Çok yoğun yağışlara sebep oldukları için görüş mesafesi oldukça düşer, bu yüzden bu fırtınaların hortumları çoğunlukla fark edilemediği için hortumlara bağlı ölümler en çok bu tip fırtınalarda görülür.[

SÜPER HÜCRE NEDİR, NEDEN OLUR? Süper hücre fırtınası (yağışı) ne demek? Nadir görünen doğa olayı Kilis ve Gaziantep'te etkili oldu...

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