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Haber Giriş: 29 Eylül 2020 - 16:29 | 

Süper hücre ne demek? Süper hücre yağışı nedir?

İSTANBUL için meteoroloji müdürlüğünden süper hücre ve dolu için son dakika uyarısı geldi. Süper hücre uyarısı ardından başlayan şiddetli yağışlar başladı ve İstanbul’un birçok ilçesini olumsuz etkiledi. Uzmanlar bu sene süper hücre yağışlarının görülmeye devam edeceğini açıklamıştı. Peki, Süper hücre ne demek? Süper hücre yağışı nedir?

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1
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Süper hücre, atmosferin yukarı seviyelerindeki açısal rüzgâr yön değişiminin fazla olduğu aşırı termodinamik kararsızlığa bağlı olarak dikey rüzgârların fazla olduğu bölgelerde ortaya olan kuvvetli bir oraj biçimidir. Orajın dört alt sınıfından (süper hücre, bora hattı, çoklu hücre ve tek hücre) biri olan süper hücre, bunlar arasında yaygınlığı en az olanıdır.

2
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Süper hücreli fırtınaları, diğer gök gürültülü fırtınalardan ayıran özeliklerinin başında, çok organize fırtına biçimi olmasıdır. Yükselici hava hareketleri belli bir helezonik bir şekilde yükselir. Bunun olması için belli başlı rüzgar, sıcaklık koşullarının oluşması gerekiyor. Nadir görülen ama aynı zamanda en tehlikeli olan bir cins. Çünkü, bunlar özellikle karada görülen yıkıcı hortumların hemen hemen tamamından sorumlu fırtınalar.

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Süper hücre "Az Yağışlı" (Low-precipitation: LP), "Klasik" (Classic), "Bol Yağışlı" (High-precipitation: HP) olmak üzere üç çeşittir.

4Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Süper Hücre Tanımı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Süper Hücre Tanımı

Süper Hücre (supercell): Yarı düzenli yukarı-aşağı rüzgar akışlarından meydana gelen çok şiddetli hava (tornadolar, yüksek rüzgarlar, iri dolu) koşulları yaratan büyük ve uzun yaşamlı (birkaç saatten fazla) hücre.

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