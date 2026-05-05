Süper hücre fırtınası böyle tetiklendi! Türkiye'nin büyük bölümünde etkili oldu: 'Daha yıkıcı hale gelmesini sağlıyor'

"AYNI SİSTEM KUZEY VE YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI GÖRÜLÜYOR"

Adana ve çevresinde görülen kar yağışına da değinen Türkeş, şöyle devam etti:

"Soğuk hava kütlesi iç kesimlere ve yüksek rakımlara ulaştığında farklı bir etki yaratıyor. Aynı sistem kuzey ve yüksek kesimlerinde kar yağışı olarak görülüyor. Bu, atmosferin dikey yapısındaki olağan dışı derin ve soğuk çekirdekli alçak basıncın neden olduğu ani soğumanın bir sonucu. Küresel ısınma atmosferin su buharı tutma kapasitesini artırıyor, bu da yağışların şiddetini yükseltiyor. Isınan atmosfer yalnızca sıcaklık artışı değil, aynı zamanda daha güçlü basınç-rüzgar sistemleri ve daha şiddetli meteorolojik olaylar anlamına geliyor. Bölgedeki yağış dağılımında topoğrafya ve dağ uzanışları da belirleyici rol oynuyor."