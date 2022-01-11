Süper grip nedir ve belirtileri nelerdir?

SÜPER GRİP NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Prof. Dr. Eccles, aylarca süren karantinanın soğuk algınlığına neden olan virüslere karşı insanların bağışıklığını azalttığını açıkladı.



Cardiff Üniversitesi Soğuk Algınlığı Merkezi’nin eski direktörü Prof. Dr. Ronald Eccles, “Normalde günlük veya haftalık olarak bu virüslere maruz kalıyoruz. Ama şimdi bir yıldır antrenman yapmayan kondisyonsuz sporcular gibiyiz. Aniden bu virüse yakalandık ve bağışıklık sistemimiz buna aşırı tepki veriyor. Bu, nedenle birçok insan normal soğuk algınlığından daha şiddetli semptomlar yaşıyor” diye konuştu.