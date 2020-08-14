Süper Baba’nın süper oğlu! Eray Demirkol şimdi ne yapıyor?

Demirkol, televizyon dizilerine uzun süredir ara vermiş olsa da gelen tekliflere her zaman açık olduğunu belirtiyor ve ekliyor: “İnsanların hayatlarına dokunmuş işlerde yer almak mutlu ediyor. Oyunculuğu ‘yapmayacağım’ diyemiyorum ama şu an öğretmen olarak mutluyum. Bir bayrak yarışı gibi gençlere iletiyorum ben de… İlkokul 5’inci sınıfta oyuncu olmaya karar verdim, çalıştım ve başardım. O yüzden de ‘iyi bir senaryo olursa neden olmasın’ diye düşünüyorum.”