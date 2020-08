Süper Baba’nın süper oğlu! Eray Demirkol şimdi ne yapıyor?

Eski ünlülerin yaşamını mercek altına alan bu tür yazılar, uluslararası bir formattır. 2000’li yıllarda OK! ve Esquire dergileri de aynı formatta yazı dizileri hazırlamıştı.Hatta 1998 yılında Amerika merkezli VH1 televizyon kanalı “Where Are They Now?” (Şimdi Neredeler?) programıyla bu formatı ekrana taşımıştı. Kanalda halen benzer programlar yayınlanıyor. Dünyanın hemen her yerinde medyada kendine yer bulan bu format, “uluslararası” niteliği nedeniyle kimsenin tekeline giremez. Bu formatla yazı dizisi hazırlayan hiç kimse de bir başkası için “kopya” iddiasında bulunamaz.