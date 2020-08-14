Süper Baba’nın süper oğlu! Eray Demirkol şimdi ne yapıyor?
Eray Demirkol, 90’ların kült dizisi “Süper Baba”yla hayatımıza girdi. Oyuncu, 12 yıldır ekrandan uzak bir hayat sürüp tiyatro eğitmenliği yapıyor. Yeni baba Demirkol’la bir araya gelerek dünden bugüne değişen hayatını konuştuk.
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“90’lara dair neler hatırlatıyorsunuz” listelerinde “Süper Baba” dizisi hep en tepelerde yer alır. 1993 yılında çekimleri başlayan ve döneminde reyting rekorları kıran yapımda yer alan bazı oyuncular, günümüzde şöhretten uzak, daha sakin bir hayat yaşamayı tercih etti.
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Dizide Alim karakterini canlandıran Eray Demirkol ise ilk TV tecrübesinde daha 12 yaşındaydı. Çocuk yaşta Aziz Nesin Sahnesi’nde tiyatro eğitimi almasıyla oyunculuğa başlayan Demirkol, “Süper Baba” dizisiyle hayatının değişeceğinden tabii ki bir haberdi.
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Şevket Altuğ, Sümer Tilmaç, Jülide Kural, İsmet Ay, Sevinç Erbulak, Şevval Sam gibi güçlü bir kadroya sahip dizi, yayınlandığı dönem bir fenomene dönüştü. Çekim mekanları, jenerik şarkısı, Fikret’in boşanmış bir baba olarak çocuklarının velayetini alıp onlara bakması gibi ters köşe detaylarıyla TV dünyasında yeni hikayelerin kapısını da araladı. Demirkol, o dönemin etkisini şöyle anlatıyor: “Çocukluktan ergenliğe geçtiğim bir dönemdi. Kapüşonumu kapatıp öyle sokakta gezerdim. Sıkılgan bir tiptim o zaman. Şöhret kavramı da şimdiki gibi değildi. Setten çıktığınız an normal hayatınıza devam edebiliyordunuz.”
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Şevket Altuğ sesimi duyunca seviniyor
Eray Demirkol, 2018 yılında ise kabin memuru Gamze Akyel’le evlendi ve geçen haziran ayının sonlarında ise Ege Ant isminde bir oğlu dünyaya geldi. Oyuncu, “Manevi babam” dediği Şevket Altuğ ile de hâlâ görüştüklerini söylüyor:
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“En son bayramda telefonla görüştük. Onu fırsatım oldukça arayıp soruyorum. Artık Datça’da yaşadığından yüz yüze çok fazla görüşemiyoruz. Onun tabiriyle ‘Süper babanın süper oğlu’ olarak mutlaka sesini duymak istiyorum özel günlerde. Ustalarımız yaşlanıyor, bir aramanın bile ne kadar mutluluk verdiğini hissedebiliyorsunuz. Vefa sadece bir semt adı olmasın. Sevgimizi gösterelim.”
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Demirkol, televizyon dizilerine uzun süredir ara vermiş olsa da gelen tekliflere her zaman açık olduğunu belirtiyor ve ekliyor: “İnsanların hayatlarına dokunmuş işlerde yer almak mutlu ediyor. Oyunculuğu ‘yapmayacağım’ diyemiyorum ama şu an öğretmen olarak mutluyum. Bir bayrak yarışı gibi gençlere iletiyorum ben de… İlkokul 5’inci sınıfta oyuncu olmaya karar verdim, çalıştım ve başardım. O yüzden de ‘iyi bir senaryo olursa neden olmasın’ diye düşünüyorum.”
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Ustalarla başrolü paylaşmak
Demirkol, Kenan İmirzalıoğlu ve Demir Karahan’in başrolündeki “Deli Yürek” dizisinde İsa, Savaş Dinçel ve Sermin Hürmeriç’li “Ekmek Teknesi”nde ise Naim olarak ekrana geldi. Oyuncu, döneminde neredeyse tüm Türkiye’yi ekrana kitleyen dizilerde rol alarak kendi mesleğindeki bir hayali de gerçekleştirdiğini söylüyor ve o hissi şu sözlerle anlatıyor:
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“Bu ülkede kendimi çocuk oyuncular arasında en şanslısı görüyorum. İlk gözümü açtığım an Kartal Tibet’in yönettiği bir dizide, ‘Süper Baba’da rol alıyordum. Hayal gibi gelecek oyuncularla başroldüm ve dünyanın en iyi eğitimini alıyordum onlardan. Üniversitede Müşfik Kenter’den ders aldım ama setteki eğitim bambaşkaydı. Şimdikinden farklıydı her şey. Hiç kimse sete geç gelmezdi. Diziler dublajlı çekilmesine rağmen repliklerini ezbere bilirlerdi. Mesela Kenan İmirzalıoğlu, göreceğiniz en disiplinli oyunculardan. Savaş Dinçel’le usta çırak rolünün haricinde hayatta da usta çırak ilişkimiz vardı.
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Bir sürü ustayla aynı yerde bulunmak güzeldi. Ünlü olmak ne demek hiçbir zaman anlamamışımdır. Çünkü işi öğrendiğim ustalar hiç öyle değildi.”
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Veliler benimle görüşmek istiyor
Oyuncu, 2007’de yayınlanan “Pars: Kiraz Operasyonu” filminden sonra yaklaşık 12 yıl sessizliğe büründü. Demirkol, nedenini şöyle anlatıyor:
“O günlerdeki gibi kadro ve hikayelere sahip bir iş gelmedi. Ben de seçici davrandım. İyi bir şey gelmeyince de işleri geri çevirmeye başladım. 2008 yılında arkadaşım bir kolejin drama derslerine girmem için teklifte bulundu. Ben de denemek istedim. Çalıştığım çocuklarla empati kurabildim. Çünkü hepsi oyunculuğa başladığım yaş grubundaydı.
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Onların tiyatro hevesleri ve gözlerindeki ışık yüzünden bırakmak istemedim. 12 yıldır öğretmenlik yapıyorum.” 38 yaşındaki Demirkol, özel bir kolejde 1-11’inci sınıf öğrencilere drama dersi veriyor. İster istemez soruyorum, “Öğrencilerin aileleri sizi görünce şaşırıyor mu?” Demirkol ise şu cevabı veriyor:
“Mesela çocukların ilk dersteki sorusu, ‘Hiç dizide oynadınız mı’ oluyor. Bir hafta sonra geldiklerinde, eski dizideki bölümleri izleyip hayran hayran bakmaya başlıyorlar. Okul toplantılarında veliler, diğer branşlardaki öğretmenlerden daha çok benimle tanışmak için geliyor. (gülüyor)”
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NE EMEĞİ NE HIRSIZLIĞI!
Geçen hafta 90’ların “Lastik Kız”ı Yasemin Evcim’le başladığım “Şimdi Ne Yapıyorlar?” yazı dizisine bu hafta -yukarıda da gördüğünüz gibi- Eray Demirkol’la devam ediyorum. “Şimdi Ne Yapıyorlar”ı Elif Ünal’ın Kelebek’te 12.10.2015 tarihinde Cenk Torun’la start verdiği “O Şimdi Nerede, Ne Yapıyor?” serisinin devamını getirme düşüncesiyle hazırlamaya başladık. Ancak 2019’da benzer bir formatla Yasemin Evcim’le röportaj yapan Melis Danişmend, formatını kopyaladığımı ve yazısından izinsiz alıntı yaptığımı öne sürerek beni “emek hırsızlığıyla” suçladı.
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Öncelikle Yasemin Evcim’le telefonla görüştüğümü, anlattıklarını yazdığımı belirtmek isterim. Hatta Evcim, yazının çıktığı gün sosyal medya üzerinden bana ve gazeteme teşekkür de etti. Evcim’in hayatına dair anlattıklarının, diğer verdiği röportajdaki açıklamalarıyla benzerlik göstermesi sürpriz olmamalı. Sonuçta ortada yaşanmış tek bir hayat var. “Formatım kopyalanmış” iddiasına gelince...
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Eski ünlülerin yaşamını mercek altına alan bu tür yazılar, uluslararası bir formattır. 2000’li yıllarda OK! ve Esquire dergileri de aynı formatta yazı dizileri hazırlamıştı.Hatta 1998 yılında Amerika merkezli VH1 televizyon kanalı “Where Are They Now?” (Şimdi Neredeler?) programıyla bu formatı ekrana taşımıştı. Kanalda halen benzer programlar yayınlanıyor. Dünyanın hemen her yerinde medyada kendine yer bulan bu format, “uluslararası” niteliği nedeniyle kimsenin tekeline giremez. Bu formatla yazı dizisi hazırlayan hiç kimse de bir başkası için “kopya” iddiasında bulunamaz.