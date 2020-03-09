Süper Ay tutulması 2020 ne zaman saat kaçta? Süper Ay nedir?
Süper Ay tutulması, doğa olaylarını yakından takip eden pek çok kişinin gündemindeki konu olacak. Yılın belirli dönemlerinde gerçekleşen Süper Ay tutulması, yine muhteşem görüntülerin gözlenmesine olanak tanıyacak. Peki, Süper Ay tutulması ne zaman ve saat kaçta canlı izlenebilecek? İşte, astronomi ve astroloji meraklılarının yakından takip edebileceği Süper Ay tutulması hakkında detaylı bilgiler
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Özellikle astroloji tutkunlarının merakla beklediği Süper Ay tutulması, günün merak edilen doğa olayı olacak. Gökyüzünde büyülü bir atmosfer yaratacak olan bu tutulmada Dünya’nın uydusu konumundaki Ay, her zamankinden daha büyük ve parlak görünecek. Peki, havanın açık olması halinde net bir şekilde görülebilecek olan Süper Ay tutulması nedir ve ne anlama gelir? İşte, Süper Ay tutulması hakkında merak edilen bazı bilgiler
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2020 SÜPER AY TUTULMASI NE ZAMAN?
Süper Ay'ın ilki, 9 Şubat’ta gözlemlendi. Yılın diğer Süper Ayları ise 9 Mart, 8 Nisan ve 7 Mayıs’ta gözlenecek.
Bugün Süper Ay'ı izlemek mümkün olacak.
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SÜPER AY TUTULMASI NEDİR?
Eliptik yörüngesi nedeniyle Dünya'ya olan mesafesi değişen Ay, yörüngesinin Dünya'ya en yakın olduğu noktasından dev ve parlak bir küre gibi beliriyor.Ay, Yerberi'de Dünya ile arasındaki mesafeyi yaklaşık 355 bin kilometreye indirirken, en uzak olduğu Yeröte'de bu mesafe yaklaşık 405 bin kilometreye çıkıyor. Dünya ile Ay arasındaki normal mesafe ise 384 bin 400 kilometre. Uzmanlara göre Süper Ay'a bakmak için ekstra bir korumaya ihtiyaç yok.
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2020 YILINDA GERÇEKLEŞECEK OLAN TUTULMALAR
10-11 Ocak 2020 Parçalı Ay Tutulması: Ülkemizden tamamı gözlenebilecek olan bu tutulma Türkiye Saati ile 20.05 – 00.15 saatleri arasında gerçekleşecek. Bu tutulma ülkemizden başka Avrupa, Asya, Hint Okyanusu, Atlantik Okyanusu, Pasifik Okyanusu, Doğu Afrika ve Avustralya’nın batısından da gözlenebilecek. Tutulmanın ortası Türkiye Saati ile 22.10’da gerçekleşecek.
05-06 Haziran 2020 Parçalı Ay Tutulması: Ülkemizden gözlenebilecek 2020 yılının ikinci Ay tutulması ise Türkiye Saati ile 20.43 – 00.06 saatleri arasında gerçekleşecek. Tutulma ayrıca Avustralya, Antarktika, Asya, Afrika, Avrupa, Hint Okyanusu, Atlantik Okyanusu’nun güneyi ve Pasifik Okyanusu’nun batısından gözlenebilecek. Tutulmanın ortası Türkiye Saati ile 22.25’te gerçekleşecek.
21 Haziran 2020 Parçalı Güneş Tutulması: Genel Zaman ile 03.46 – 09.34 saatleri arasında gerçekleşecek bu tutulma ülkemizden de gözlenebilecek. Bazı illere göre tutulmanın zamanları (Türkiye Saati) aşağıdaki tablodan görülebilir. Ülkemiz bu tutulmanın merkez hattında olmadığından Güneş’in az bir kısmı Ay tarafından örtülecek. Bu tutulmanın merkez hattı Afrika, Arabistan, Hindistan, Çin ve Tayvan topraklarından geçecek.
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05 Temmuz 2020 Parçalı Ay Tutulması: Ülkemizden görülemeyecek bu tutulma Genel Zaman ile 03.04 – 05.55 saatleri arasında gerçekleşecek. Tutulma Afrika’nın büyük bölümü, Avrupa’nın batısı, Antarktika, Kuzey ve Güney Amerika ile Atlantik Okyanusu’ndan gözlenebilecek.
30 Kasım 2020 Parçalı Ay Tutulması: Ülkemizden görülemeyecek bu tutulma Genel Zaman ile 07.30 – 11.56 saatleri arasında gerçekleşecek. Tutulma Avrupa’nın kuzey batısı, Kuzey ve Güney Amerika, Avustralya, Asya, Atlantik Okyanusu’nun kuzeyi ve Pasifik Okyanusu’ndan görülebilecek.
14 Aralık 2020 Tam Güneş Tutulması: Ülkemizden görülemeyecek bu tutulma Genel Zaman ile 13.34 – 18.53 saatleri arasında gerçekleşecek ve Güney Amerika, Antarktika, Pasifik Okyanusu, Atlantik Okyanusu’nun güneyi ve Afrika’nın güneydoğusundan görülebilecek. Tutulmanın tam olarak görülebileceği tek kara parçası ise Güney Amerika (Arjantin) olacak.