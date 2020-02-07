Sunucu Phillip Schofield hayatının sırrını açıkladı: Ben eşcinselim
Ünlü İngiliz sunucu Schofield, kendisiyle ilgili yıllardır sakladığı bir gerçeği sosyal medya hesabından açıkladı.
BACKGRID UK
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57 yaşındaki Schofield, Instagram hesabından yaptığı açıklamada eşcinsel olduğunu duyurdu.
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Sunucuya ITV kanalında birlikte This Morning adlı sabah programını sunduğu Holly Willoughby'den geldi. Willoughby her ne koşulda olursa olsun Schofield'in yanında olduğunu söyledi.
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Phillip Schofield, Instagram'daki 2.7 milyon takipçisiyle paylaştığı mesajında "Birilerinin mükemmel görünen hayatlarında neler olduğunu asla bilemezsiniz. Hangi sorunlarla mücadele ettiklerini bilemezsiniz. Ve son birkaç yıldır beni neyin tükettiğini bilemezsiniz" diye yazdı.
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Phillip Schofield 27 yıldır evli olduğu eşinin ve iki kızının desteğini arkasına aldığını belirtti. Schofield mesajında karısı Steph ile 27 yıldır evli olduğunu söyleyip Molly ve Ruby adında iki tane kızı olduğunu hatırlattı. Sunucu, karısına ve kızlarına da kendisini destekledikleri için teşekkür etti.