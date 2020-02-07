Sunucu Phillip Schofield hayatının sırrını açıkladı: Ben eşcinselim

Phillip Schofield 27 yıldır evli olduğu eşinin ve iki kızının desteğini arkasına aldığını belirtti. Schofield mesajında karısı Steph ile 27 yıldır evli olduğunu söyleyip Molly ve Ruby adında iki tane kızı olduğunu hatırlattı. Sunucu, karısına ve kızlarına da kendisini destekledikleri için teşekkür etti.