Sumak suyu tarifi! Şifa kaynağı sumak suyu nasıl tüketilir?

Sumak suyu ciddi bir idrar söktürü niteliğe sahiptir. Toksik maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasına yardımcı olan sumak suyu, mesane iltihabına da iyi gelmektedir. Kadın hastalıkları tedavisinde de kullanılan sumak suyu, anne sütünün arttırılmasına yardım etmektedir. Yapılan deneylerde sumak suyunun yüksek kolesterolu ve düşürücü etkiye sahip olduğu ve kalp karaciğer hastalıklarına iyi geldiği test edilmiştir. Aynı zamanda kansere karşı da etkisi bilinmektedir. İşte, dillere desten sumak suyu tarifi ve sumak suyunun hazırlanışı hakkında bazı bilgiler...



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