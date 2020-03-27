Sumak suyu tarifi! Şifa kaynağı sumak suyu nasıl tüketilir?
Sosyal medyada da şifalı olması sebebiyle sıkça konusu geçen sumak suyu tarifi, pek çok vatandaşın gündemindeki konu olmaya başladı. Sağlık açısından pek çok yararı olduğu bilimsel olarak kanıtlanan sumak suyu, vücut direncini yükselttiği gibi kilo kontrolünde de önemli bir yer tutuyor. Peki, sumak suyu nasıl hazırlanır? İşte, basit bir yöntemle hazırlanabilen şifa kaynağı sumak suyu hakkında detaylı bilgiler
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Sumak suyu ciddi bir idrar söktürü niteliğe sahiptir. Toksik maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasına yardımcı olan sumak suyu, mesane iltihabına da iyi gelmektedir. Kadın hastalıkları tedavisinde de kullanılan sumak suyu, anne sütünün arttırılmasına yardım etmektedir. Yapılan deneylerde sumak suyunun yüksek kolesterolu ve düşürücü etkiye sahip olduğu ve kalp karaciğer hastalıklarına iyi geldiği test edilmiştir. Aynı zamanda kansere karşı da etkisi bilinmektedir. İşte, dillere desten sumak suyu tarifi ve sumak suyunun hazırlanışı hakkında bazı bilgiler...
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SUMAK SUYU TARİFİ
Kaynattığınız bir bardak suyun içerisine 1 tatlı kaşığı sumağı koyun ve demlemeye bırakın. Daha sonra sumağı süzün ve suyunu için.
Sumağı tek başına tüketemiyorsanız salata sosunuza eklemeyi deneyin. Yediğiniz salatadan daha çok tat alırken cildinizi de güzelleştirebilirsiniz.
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Enfeksiyon hastalıklarına karşı koruyucu olan sumak, vücutta iltihaplanma, ateş, deri iltihabı, solunum bozuklukları, bronşit gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Yapılan araştırmalar sumak ve ekstresinin iyi bir anti-inflamatuar yani iltihap karşıtı olduğunu göstermiştir.
Kandaki insülin seviyesini düzenlemeye yardımcı olur. Bu özelliği ile diyabeti önleyici ve tedavi edici etki göstermektedir.