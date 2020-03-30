Sumak faydaları ile konuluşuyor! Sumak nedir nasıl kullanılır ve faydaları nelerdir?

Vücuttaki bağışıklığın arttırılmasına imkan tanıyan sumak, pek çok faydası ile de dikkatleri üzerine topluyor. Damar sertliğini engelleyen ve soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklara iyi gelen sumağın faydaları arasında bağışıklığı güçlendirme özelliği de yer alıyor. Pek çok yörede baharat olarak kullanılan sumak, son günlerde sumak suyu ve sumak çayı ile gündemde yer alıyor. Peki, sumak nedir ve nasıl kullanılır? İşte, sumak hakkında merak edilen bazı bilgiler



SUMAK NEDİR VE NASIL KULLANILIR?



Sumak faydaları saymakla bitmeyen bitkiler arasında yer almaktadır. Baharat olarak da kullanılan Sumağın faydaları arasında ishal kesici, kan durdurucu özellikler yer almaktadır. Antiseptik olarak bilinen sumak, vücudun bakterilere ve mikroplara karşı mücadele etmesine yardımcı olur.



Boyacı sumağı sanayiide kumaş ve derilerin sarı renge boyanmasında değerlendirilmektedir. Yapraklarının antiseptik, ishal ve kan kesici özellikleri ile ateş düşürücü özelliklerinden yararlanılarak infüzyonu ilaç sanayiinde kullanılmaktadır.



Derici sumağı meyvelerinin kan durdurucu ve ishal kesici özellikleri vardır. Bu özelliklerinden dolayı ilaç sanayiinde değerlendirilir. Yapraklarının ve köklerinin toz haline getirilmesinden sonra elde edilen hülasa özellikle hafif ve ince derilerin tabaklanması ve siyaha boyanmasında kullanılan çok kıymetli bir maddedir. Pamuklu ve yünlü dokumaların da siyaha boyanmasında kullanılmaktadır. Kaba toz haline getirilen meyveler ise gıda sanayiinde baharat olarak değerlendirilmektedir. Drog olarak özellikleri ise, kanamalarda kanı durdurucu, ishal kesici, antiseptik, ateş düşürücü, diş eti ve boğaz iltihaplarında iltihabı dağıtıcıdır.



Sumağın pek çok faydasının olduğu bilinmektedir. Başlıca faydaları ise şu şekildedir;







Bağışıklığı güçlendirmeye yardım eder.

Soğuk algınlığı tedavisinde kullanılır.

Anne sütünü arttırmaya yardımcı olur.

Sumak, kan basıncını düzenler.

Kolesterol dengesini düzenler.

Solunum yolları hastalıklarının tedavisinde kullanılır.

İdrar söktürücü etkisi vardır.

Diyabet ve obezite için etkilidir.

Damar sertliğini engeller.