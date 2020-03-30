Sumak faydaları ile konuluşuyor! Sumak nedir nasıl kullanılır ve faydaları nelerdir?
Sumak çayı, sumak suyu derken son günlerde Corona virüse karşı silah olarak gündeme gelen sumak, faydaları ile araştırılmaya devam ediliyor. Geçtiğimiz hafta gündeme gelmesinin ardından pek çok vatandaşın evinde hazırlığa koyulduğu sumak suyu ve sumak çayı tarifi, bazı vatandaşlar tarafından ise yeni keşfediliyor. Peki, sumak nedir ve faydaları nelerdir? İşte, sumağın faydaları ve kullanımı hakkında merak edilen bazı bilgiler ve faydaları
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Vücuttaki bağışıklığın arttırılmasına imkan tanıyan sumak, pek çok faydası ile de dikkatleri üzerine topluyor. Damar sertliğini engelleyen ve soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklara iyi gelen sumağın faydaları arasında bağışıklığı güçlendirme özelliği de yer alıyor. Pek çok yörede baharat olarak kullanılan sumak, son günlerde sumak suyu ve sumak çayı ile gündemde yer alıyor. Peki, sumak nedir ve nasıl kullanılır? İşte, sumak hakkında merak edilen bazı bilgiler
SUMAK NEDİR VE NASIL KULLANILIR?
Sumak faydaları saymakla bitmeyen bitkiler arasında yer almaktadır. Baharat olarak da kullanılan Sumağın faydaları arasında ishal kesici, kan durdurucu özellikler yer almaktadır. Antiseptik olarak bilinen sumak, vücudun bakterilere ve mikroplara karşı mücadele etmesine yardımcı olur.
Boyacı sumağı sanayiide kumaş ve derilerin sarı renge boyanmasında değerlendirilmektedir. Yapraklarının antiseptik, ishal ve kan kesici özellikleri ile ateş düşürücü özelliklerinden yararlanılarak infüzyonu ilaç sanayiinde kullanılmaktadır.
Derici sumağı meyvelerinin kan durdurucu ve ishal kesici özellikleri vardır. Bu özelliklerinden dolayı ilaç sanayiinde değerlendirilir. Yapraklarının ve köklerinin toz haline getirilmesinden sonra elde edilen hülasa özellikle hafif ve ince derilerin tabaklanması ve siyaha boyanmasında kullanılan çok kıymetli bir maddedir. Pamuklu ve yünlü dokumaların da siyaha boyanmasında kullanılmaktadır. Kaba toz haline getirilen meyveler ise gıda sanayiinde baharat olarak değerlendirilmektedir. Drog olarak özellikleri ise, kanamalarda kanı durdurucu, ishal kesici, antiseptik, ateş düşürücü, diş eti ve boğaz iltihaplarında iltihabı dağıtıcıdır.
Sumağın pek çok faydasının olduğu bilinmektedir. Başlıca faydaları ise şu şekildedir;
Bağışıklığı güçlendirmeye yardım eder. Soğuk algınlığı tedavisinde kullanılır. Anne sütünü arttırmaya yardımcı olur. Sumak, kan basıncını düzenler. Kolesterol dengesini düzenler. Solunum yolları hastalıklarının tedavisinde kullanılır. İdrar söktürücü etkisi vardır. Diyabet ve obezite için etkilidir. Damar sertliğini engeller.
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Özellikle içinde bulunduğumuz kış mevsimi hastalıkları olan grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı vücut direncini arttırarak bu hastalıklara karşı koruma sağlar.
Anti mikrobiyal özelliği ile bakterilere karşı vücudun mücadele etmesine yardımcı olur. Ateş düşürücü özelliği vardır. Bronşite karşı da iyi gelir. Solunum sistemini rahatlatma özelliği vardır. Yaprakları kaynar suda demlenir ve ılıdıktan sonra bu su ile gargara yapılırsa, boğaz ağrısına iyi gelir.
Yapılan araştırmalarda, sumak tohumlarının akciğer enfeksiyonuna ve bu enfeksiyona neden olan mantara karşı etkili olduğu ortaya çıkmıştır. Yapılan diğer araştırmalara göre, diyabet ve obeziteye karşı da bu şifalı baharatın iyi geldiği belirtilmiştir.
Özellikle vajinal akıntılara iyi gelir. Adet düzensizliği olanlara ya da adet dönemini ağrılı geçirenlere fayda sağlayan bir bitkidir. Yeni bebeği olan ve süt azlığı sıkıntısı çeken annelere de şifalıdır. Çünkü sumağın anne sütünü arttırıcı etkisi bulunmaktadır.
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Kan şekerini ve kolesterolü de düzenleyici etkisi vardır. Sumak bitkisinin idrar söktürücü özelliği vardır. İdrar oluşumunu arttırarak vücuttaki toksinlerin dışarı atılmasına yardımcı olur. Mesane ağrılarına ve ağrılı idrara çıkma durumlarına karşı rahatlatıcı etkisi vardır.
Aynı zamanda bağırsaklara da fayda sağlar. Kadınlar erkeklere göre hayatları boyunca çok sayıda ve farklı hastalıkla karşılaşabilirler. Kadın hastalıklarına karşı da sumak kullanılarak şifa bulunabilir.
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Sumak çayı nasıl yapılır?
Sumak çayının da sağlık açısından birçok faydası bulunuyor. 1 litre kaynar suyun içine 1 yemek kaşığı sumak ekleyin ve karıştırın. 10 dakika demlendikten sonra çayı ister soğuk ister sıcak tüketebilirsiniz.
Sumak çayını aknelerin tedavisinde kullanabilirsiniz. Bir pamuğa batırıp sivilce olan bölgeye sürdüğünüzde sivilcelerin kısa sürede iyileştiğini göreceksiniz.
Sumak çayı, boğaz ağrısı ve öksürük tedavisinde de etkilidir. Ayrıca bu çay kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olur.
Kronik bir rahatsızlığınız varsa düzenli tüketime başlamadan önce mutlaka bir uzmana danışın.
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Sumak suyu tarifi
Kaynattığınız bir bardak suyun içerisine 1 tatlı kaşığı sumağı koyun ve demlemeye bırakın. Daha sonra sumağı süzün ve suyunu için.
Sumağı tek başına tüketemiyorsanız salata sosunuza eklemeyi deneyin. Yediğiniz salatadan daha çok tat alırken cildinizi de güzelleştirebilirsiniz.