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DHA
Haber Giriş: 02 Nisan 2020 - 10:03, /

Sultangazi'de ayakta yolcu taşıyan minibüsten sağlık görevlileri çıktı

İstanbul'da Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe girişinde şehir içi çalışan toplu taşıma araçlarına denetim yaptı. Uyarılara rağmen yüzde 50 kapasite kuralına uymayan, ayakta yolcu alan minibüsçülere ceza yağarken ayakta yolcu alan bir minibüste 2 sağlık görevlisinin bulunması dikkat çekti. Polis, yolcular arasında bulunan ve hemşire olduğu öğrenilen kadın yolcuya "Durumun ne kadar vahim olduğunu siz bizlerden daha iyi biliyorsunuz" dedi.

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