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Gündem
Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 13 Ocak 2021 - 15:29 | 

Sultan Tat davasında korkunç iddia

Antalya'da silahla intihar ettiği iddia edilen polis memuru Sultan Tat'ın (39) erkek arkadaşı polis memuru F.A.'nın 'kasten öldürme' suçundan yargılanmasına devam edildi. Sultan Tat'ın ailesinin avukatı Ahmet Kudret Öngüt, olay yerine giden savcının, sanığın da polis olması nedeniyle olaya 'intihar' dediğini iddia ederek, “Böyle bir algı oluşturulmuş. Sanık sıradan bir vatandaş olsaydı, bu dosya böyle mi olurdu?" dedi. Sultan Tat'ın annesi Emine Tat ise, “Bir anne olarak davanın bu kadar uzun sürmesine içim daha çok yanıyor. Sanık tutuklanmadı. Çocuğumu bilerek bir kiralık arabayla alıp karanlık yere götürüyor. Yavrumu öldürmeye götürüyor. Adalet istiyorum. Biran evvel tutuklanmasını istiyorum" dedi.

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