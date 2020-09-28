Sultan Alparslan ne zaman, nasıl öldü? Sultan Alparslan'ın hayatıyla ilgili bilgiler
Sultan Alparslan'ın hayatı sinema ve dizi projeleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Büyük Selçuklu Devleti Sultanı Alp Arslan, Türk ve Dünya tarihinin önde gelen hükümdarlarından biridir. Peki, Sultan Alparslan ne zaman, nasıl öldü? İşte Sultan Alparslan'ın hayatı ve ölümüyle ilgili bilgiler...
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Horasan Meliki Çağrı Bey'in son eşinden dünyaya gelen Sultan Alparslan, amcası Tuğrul Bey'in ardından 27 Nisan 1064'te Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci hükümdarı oldu. Saltanat sürdüğü 1063-1072 yılları arasındaki dönemde çok büyük başarılar elde etmiştir. Bu zaferlerden en büyüğü ise Anadolu’nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi’dir. Zaferin kazanılmasında sultana yardımcı pek çok etken olmakla birlikte, Alp Arslan siyasî ve askeri lider olma vasıflarını en belirgin bir şekilde burada göstermiştir. Bu üstün özelliklerin savaşın kazanılmasında oynadığı rol büyüktür.
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Ordusundan 4 kat büyük Bizans ordusuna karşı 26 Ağustos 1071'de kazandığı zaferle tarihin seyrini değiştiren Sultan Alparslan, yürekli askerleriyle asırlarca konuşulacak taktiksel bir savaşla elde ettiği başarı sayesinde Anadolu'nun fethini kolaylaştıran süreci başlattı. Kazandığı zaferle Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Sultan Alparslan, tarihe geçti.
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Sultan Alp Arslan Nasıl Öldü?
Sultan Alp Arslan, Karahanlılar arasındaki iç mücadele ve Selçuklu topraklarına yaptıkları tecavüzleri önlemek üzere 1072 yılının Eylül ayı sonlarında 200.000 kişilik büyük bir orduyla Türkistan bölgesine sefere çıktı. Seferde bir süre kuşatma altında tuttuğu Barzam kalesini teslim aldı. Huzuruna çıkan kale kumandanı Yusuf Hârizmi tarafından, çizmesine sakladığı küçük bir hançerle ağır şekilde yaralanan Alp Arslan dört gün sonra da hayatını kaybetti.
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Sultan Alp Arslan’ın bütün hükümdarlık süresi (meliklik dönemi dâhil) 18 yıl olup bu sürenin 11 yılı, amcası yani Sultan Tuğrul Bey’in ölümünden sonra idi.