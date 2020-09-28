Sultan Alparslan ne zaman, nasıl öldü? Sultan Alparslan'ın hayatıyla ilgili bilgiler

Horasan Meliki Çağrı Bey'in son eşinden dünyaya gelen Sultan Alparslan, amcası Tuğrul Bey'in ardından 27 Nisan 1064'te Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci hükümdarı oldu. Saltanat sürdüğü 1063-1072 yılları arasındaki dönemde çok büyük başarılar elde etmiştir. Bu zaferlerden en büyüğü ise Anadolu’nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi’dir. Zaferin kazanılmasında sultana yardımcı pek çok etken olmakla birlikte, Alp Arslan siyasî ve askeri lider olma vasıflarını en belirgin bir şekilde burada göstermiştir. Bu üstün özelliklerin savaşın kazanılmasında oynadığı rol büyüktür.