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Televizyon
Haber Giriş: 04 Mayıs 2021 - 13:54 | 

Sultan 2. Mesud kimdir? Kuruluş Osman’da Sultan 2. Mesud’u canlandıracak isim belli oldu

Kuruluş Osman’da Sultan 2. Mesud’u canlandıracak isim belli oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 'Rafet' karakterine hayat veren Şener Savaş, Kuruluş Osman'da 'Sultan 2. Mesud' karakterine hayat verecek. Sultan Mesud karakteri 5 Mayıs'tan itibaren Kuruluş Osman'a dahil olacak. Peki, Sultan 2. Mesud kimdir?

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Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı atv ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'a Şener Savaş konuk oluyor. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde 3 sezon boyunca 'Rafet' karakterine hayat veren Şener Savaş, 'Sultan 2. Mesud' karakteri ile Kuruluş Osman dizisine dahil olacak.

2

II. Gıyaseddin Mesud, (Arap alfabesiyle: غياث الدين مسعود بن كيكاوس‎, Gıyaseddin Mesud bin Keykavus, ö. 1308) Anadolu Selçuklu Sultanı ve II. İzzeddin Keykavus'un oğludur.

3

Anadolu Selçuklu Devleti'nin Moğolların egemenliği altında hüküm sürdüğü bu dönemde dört defa tahta çıkmış, her seferinde kardeşinin oğlu olan III. Alaeddin Keykubad'la yer değiştirmiştir. II. Gıyaseddin Mesud 1308'de Samsun'da öldüğünde Anadolu Selçuklu Devleti tamamen yıkıldı.

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