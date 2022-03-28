Süleyman Yağcı kimdir, kaç yaşında, nereli? Süleyman Yağcı canlı yayında açıklama yaptı

Fısfıs İsmail adıyla tanınan Süleyman Yağcı, geçtiğimiz hafta "Tayt giyen kadınlar iğrençtir" açıklamasıyla gündemde yer almıştı. 2. Sayfa programına konuk olarak katılan Yağcı, söylediklerinin arkasında olduğunu bir kez daha belirtti. programın diğer konuğu sunucu Esra Sönmezer'in tepki göstermesiyle tansiyon yükseldi. Süleyman Yağcı, gündem yaratacak bir tartışmayı daha başlatarak, "Hiç kimse, sevgilisiyle halka açık bir yerde öpüşemez" dedi. Peki, Süleyman Yağcı kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Fısfıs İsmail Süleyman Yağcı'nın hayatı...