Süleyman Yağcı kimdir, kaç yaşında, nereli? Süleyman Yağcı canlı yayında açıklama yaptı

Fısfıs İsmail adıyla tanınan Süleyman Yağcı, geçtiğimiz hafta "Tayt giyen kadınlar iğrençtir" açıklamasıyla gündemde yer almıştı. 2. Sayfa programına konuk olarak katılan Yağcı, söylediklerinin arkasında olduğunu bir kez daha belirtti. programın diğer konuğu sunucu Esra Sönmezer'in tepki göstermesiyle tansiyon yükseldi. Süleyman Yağcı, gündem yaratacak bir tartışmayı daha başlatarak, "Hiç kimse, sevgilisiyle halka açık bir yerde öpüşemez" dedi. Peki, Süleyman Yağcı kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Fısfıs İsmail Süleyman Yağcı'nın hayatı...
Süleyman Yağcı, 23 Ağustos 1964 tarihinde Rize ilinde doğmuştur. Süleyman Yağcı'nın asıl mesleği ambulans şoförlüğüdür, ancak ambulans şoförlüğünün yanında oyunculuk da yapmaktadır. Süleyman Yağcı, bugüne kadar çeşitli dizi ve filmlerde rol almıştır.
Süleyman Yağcı, özellikle Çocuklar Duymasın isimli dizice uzun yıllar boyunca canlandırdığı Fıs Fıs İsmail karakteri ile tanınmıştır. Yasemin hanım şu dosyaları alında odama gelin he hehhehhe diye de klasikleşen repliği hafızalara kazınmıştır. Süleyman Yağcı, Emine Yağcı ile evlidir.