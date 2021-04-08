Süleyman Çakır ölüm tarihi ile yeniden gündemde! Süleyman Çakır ne zaman öldü?
Kurtlar Vadisi dizisinin efsane karakteri Süleyman Çakır, ölüm yıldönümünde unutulmadı. Oktay Kaynarca'nın hayat verdiği Süleyman Çakır karakteri, 17 yıl önce dizide senaryo gereği vefat etmişti. Dizinin seyircileri, Süleyman Çakır'ın ölümünün ardından gıyabında cenaze namazı kıldırmış, mevlit okutmuş ve gazeteler aracılığıyla başsağlığı dileklerinde bulunmuştu. Peki, Süleyman Çakır kimdir, ne zaman ve nasıl öldü? İşte, o karakter hakkında detaylı bilgiler
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Ölümü sonrası geniş bir izleyici kitlesi tarafından yası tutulan Süleyman Çakır, Kurtlar Vadisi isimli dizide Hekimoğlu türküsüyle özdeşleşmiş ve Oktay Kaynarca tarafından canlandırılmış kurgusal bir karakterdir.
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SÜLEYMAN ÇAKIR’IN ÇOCUKLUĞU
Küçük yaştayken cami avlusunda gözü önünde babasının vurulduğunu görmüş ve bundan sonra dünyaya hep nefretle bakmıştır. Babası öldükten sonra annesinin evde yaptığı pilav ve nohudu satarak hem kız kardeşi Derya Çakır'a hem de annesi Emine Çakır'a bakmıştır. Bir gün zabıta gelip yasak yerde satış yaptığı için hem onu hem de kız kardeşini hırpalamıştır. Hırpalama sırasında zabıtanın kız kardeşine vurmasından dolayı gözü dönmüş ve zabıtayı art arda bıçaklayıp öldürmüştür. Sonrasında cinayet suçundan hüküm giyip, hapse düşmüştür. Hapise düşünce annesi ve kız kardeşi açıkta kalmıştır. Bunun için ona Duran Şatıroğlu namı diğer Duran Emmi'yi bıçaklaması için teklif etmişlerdir ve o da annesi ve kız kardeşi kötü durumda olduğu için razı olmuştur. Duran Emmi abdest alırken elinde bıçakla onu öldürmeye gitmiş ancak babasının da abdest alırken öldüğü gözüne gelince yapamamıştır. Duran Emmi sayesinde mafyaya girmiş ve önemli bir mafya babası olmuştur. Sonra Laz Ziya'nın kızı Nesrin Yılmaz ile evlenmiştir.
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SÜLEYMAN ÇAKIR'IN ÖLÜMÜ
Süleyman Çakır, Cerrahpaşalı Halit tarafından pusuya düşürülerek öldürülmüştür. Süleyman Çakır dizide 43. bölümde vurulmuş ve 45. bölümde öldüğü ilan edilmiştir. Can dostu Polat Alemdar Çakır'ın ölümünün ardından Halit'i ve altı mafya babasını bir gecede öldürerek onun intikamını almıştır. Süleyman Çakır karakteri, Kurtlar Vadisi'nde en çok ilgi çeken ve sevilen karakterlerdendir. Bu nedenle, ölümü olumsuz tepki almıştır.
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Hatta, gıyabında cenaze namazı kılınmış, gazetelere vefat ilanı verilmiş ve de mevlit okutulmuştur.